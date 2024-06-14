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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Yazan-Çizen LATİF DEMİRCİ sergisini kaçırmayın

        Yazan-Çizen LATİF DEMİRCİ sergisini kaçırmayın

        Türkiye'nin önde gelen karikatüristlerinden Latif Demirci'nin yarım asırlık sanat hayatını sanatseverler ile buluşturan "Yazan-Çizen LATİF DEMİRCİ" sergisi, 30 Haziran Pazar gününe dek İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 11:55 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:55
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        LATİF DEMİRCİ sergisini kaçırmayın
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        Türkiye’nin önde gelen karikatüristlerinden Latif Demirci’nin yarım asırlık sanat hayatını sanatseverler ile buluşturan “Yazan-Çizen LATİF DEMİRCİ” sergisi, 30 Haziran Pazar gününe dek İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

        Demirci’nin eserlerini kronolojik ve tematik bir düzen içinde sunan retrospektif sergi, sanatçının 1975’te başlayan Gırgır döneminden itibaren çizdiği bütün karikatürlerin orijinallerini, yayınlanmış hallerini, kitaplaştırdığı albümleri, hiç görülmemiş suluboya çalışmalarını ve çizim defterlerini içeriyor.

        Yasemin Demirci
        Yasemin Demirci

        Kapsamlı bir arşiv çalışmasının sonucunda ortaya çıkan serginin küratörlüğünü, sanatçının kızı Yasemin Demirci ile yakın dostu, gazeteci İhsan Yılmaz, tasarımını ise Emre Senan üstleniyor.

        İhsan Yılmaz
        İhsan Yılmaz

        Canavar Koyun Orhan, Muhlis Bey, Arap Kadri, Yavlum Mithat ve Mirsat, Press Bey gibi unutulmaz kahramanların yer aldığı karikatürler, Nokta ve Yeni Gündem gibi haftalık dergilere çizdiği karikatürler, Hürriyet’te uzun yıllar devam eden günlük birinci sayfa karikatürleri, Batı sanatının önde gelen ressamlarının eserlerini ‘Latifçe’ye çevirerek yeniden çizip boyadığı “Çeviren Latif Demirci” albümünden çizimler, insan ile hayvanın gündelik hayattaki karmaşık ilişkisini hiciv, eğlence ve usta işi çizgilerle anlattığı “National Geoglathif” albümünden örnekler ile Latife Tekin’in Berci Kristin Çöp Masalları romanı için çizdiği özel eserler bu sergide görülebilir.

        Emre Senan
        Emre Senan

        Serginin Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan kitabını ise İhsan Yılmaz hazırladı. Yılmaz’ın metinlerine, Latife Tekin, Yasemin Demirci, Turgut Çeviker, Hasan Bülent Kahraman, Selçuk Demirel, İrfan Sayar, Atilla Atalay, Tan Oral, Bahadır Baruter, Metin Üstündağ, Mehmet Çağçağ, Behiç Pek, Ergün Gündüz, Evrim Altuğ, Erdil Yaşaroğlu ve Zafer Temuçin gibi isimlerin kaleme aldığı yazılar eşlik ediyor. Kitapta ayrıca sanatçının karikatürleri ve aile albümünden fotoğraflar da yer alıyor.

        “Yazan-Çizen LATİF DEMİRCİ” sergisi, 30 Haziran’a dek her gün, 9.00-19.00 saatleri arasında Kibele Sanat Galerisi’nde ücretsiz olarak gezilebilir.

        Serginin kitabına ise Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları internet sitesi ile kitabevlerinden, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin satış mağazası RHM Dükkan’dan ve seçkin kitapçılar­dan ulaşılabilir.

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        #İş Sanat
        #Latif Demirci
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        #İş Sanat Kibele Sanat Galerisi
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