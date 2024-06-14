Yazan-Çizen LATİF DEMİRCİ sergisini kaçırmayın

Türkiye’nin önde gelen karikatüristlerinden Latif Demirci’nin yarım asırlık sanat hayatını sanatseverler ile buluşturan “Yazan-Çizen LATİF DEMİRCİ” sergisi, 30 Haziran Pazar gününe dek İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Demirci’nin eserlerini kronolojik ve tematik bir düzen içinde sunan retrospektif sergi, sanatçının 1975’te başlayan Gırgır döneminden itibaren çizdiği bütün karikatürlerin orijinallerini, yayınlanmış hallerini, kitaplaştırdığı albümleri, hiç görülmemiş suluboya çalışmalarını ve çizim defterlerini içeriyor.

Yasemin Demirci Kapsamlı bir arşiv çalışmasının sonucunda ortaya çıkan serginin küratörlüğünü, sanatçının kızı Yasemin Demirci ile yakın dostu, gazeteci İhsan Yılmaz, tasarımını ise Emre Senan üstleniyor. İhsan Yılmaz Canavar Koyun Orhan, Muhlis Bey, Arap Kadri, Yavlum Mithat ve Mirsat, Press Bey gibi unutulmaz kahramanların yer aldığı karikatürler, Nokta ve Yeni Gündem gibi haftalık dergilere çizdiği karikatürler, Hürriyet’te uzun yıllar devam eden günlük birinci sayfa karikatürleri, Batı sanatının önde gelen ressamlarının eserlerini ‘Latifçe’ye çevirerek yeniden çizip boyadığı “Çeviren Latif Demirci” albümünden çizimler, insan ile hayvanın gündelik hayattaki karmaşık ilişkisini hiciv, eğlence ve usta işi çizgilerle anlattığı “National Geoglathif” albümünden örnekler ile Latife Tekin’in Berci Kristin Çöp Masalları romanı için çizdiği özel eserler bu sergide görülebilir.

Emre Senan Serginin Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan kitabını ise İhsan Yılmaz hazırladı. Yılmaz’ın metinlerine, Latife Tekin, Yasemin Demirci, Turgut Çeviker, Hasan Bülent Kahraman, Selçuk Demirel, İrfan Sayar, Atilla Atalay, Tan Oral, Bahadır Baruter, Metin Üstündağ, Mehmet Çağçağ, Behiç Pek, Ergün Gündüz, Evrim Altuğ, Erdil Yaşaroğlu ve Zafer Temuçin gibi isimlerin kaleme aldığı yazılar eşlik ediyor. Kitapta ayrıca sanatçının karikatürleri ve aile albümünden fotoğraflar da yer alıyor. “Yazan-Çizen LATİF DEMİRCİ” sergisi, 30 Haziran’a dek her gün, 9.00-19.00 saatleri arasında Kibele Sanat Galerisi’nde ücretsiz olarak gezilebilir.