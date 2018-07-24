Yasemin Güneri

Özel okullarda çalışan öğretmenler, “belirli süreli” işçi sayıldı

Özel okullarda çalışan öğretmenlerin kaderini Yargıtay belirledi. Özel okullarda çalışan öğretmenler, “belirli süreli” işçi sayıldı. Buna göre, öğretmenlerin iş güvenceleri kalmadı. İhbar tazminatı talep edemeyecekler. Kıdem tazminatı hakları kalmadı.

Türkiye de yaklaşık 10 bin özel okul ve 3 bin de özel kreş bulunuyor.

Özel okullarda, özel kreşlerde, özel eğitim kurumlarında, özel kurs veren merkezlerde, sürücü kurslarında görev yapan yaklaşık 500 bin öğretmen görev yapıyor.

Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin kaderi geçtiğimiz ay Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nda yapılan oylamayla belirlendi.

Yargıtay, oy çokluğuyla özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerle kurumlar arasında yapılan iş sözleşmesinin “belirli süreli iş sözleşmesi” olduğuna karar verdi. Bu kararla birlikte özel okullarda görev yapan yaklaşık 200 bin öğretmen, uzun yıllar aynı okulda görev yapsalar bile ihbar ve kıdem tazminatı alamayacak, iş güvencesiz bir şekilde çalışmak zorunda kalacaklar.

Bu ne anlama geliyor peki?

Belirli iş sözleşmesi ile çalışanlar;

1-İş güvencesi hükümlerinden yararlanamaz

2-İhbar tazminatı talep edemez

3-Kendiliğinden sona erme halinde (yenilememe iradesi yok ise) kıdem tazminatına hak kazanamaz.

4-Sözleşmesi, süresinden önce işveren tarafından haksız feshedildiğinde bakiye süre ücreti talep edilebilir (6098 sayılı TBK. 438. madde)

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DEĞİŞİKLİK KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun verdiği bu karar; okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları (özel eğitim gerektiren bireylere hizmet veren, özel olarak yetiştirilmiş personelin bulunduğu, geliştirilmiş eğitim programlarının uygulandığı özel öğretim kurumu) ile çeşitli kurslarda ders veren öğretmenleri, özel öğretim kurslarında çalışanları, uzaktan öğretim yapan kuruluşlarda görev yapanları, sürücü kurslarında çalışanları, özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarında çalışanları ilgilendiriyor.

“YASAL DÜZENLEMEDEN BAŞKA YOL YOK”

Karşı oy yazısında, öğretmenlere belirsiz süreli sözleşme hakkının yasal değişiklik yapmadan verilmesinin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu kararıyla ortadan kaldırıldığına dikkat çekildi. Karşı oy yazısında şu görüşler dile getirildi: “Doktrinde belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştıklarını kabul eden görüşlere bakıldığında, eğitim elemanların kıdem tazminatı ve iş güvencesine kavuşturulması için yasal değişiklik yapılmasını veya yönetmeliğin değiştirilmesini belirtmektedirler. Ancak, yasa değişikliği olmadan da asgari süreli sayılarak özel öğretim kurumlarında çalışan eğitim elemanlarına bu haklar sağlanabilirdi. Ne yazık ki bu fırsat çoğunluk görüşü ile kaçmıştır. Artık, yasal düzenlemeden başka bir yol kalmamıştır”

MEB YASAL DÜZENLEME İÇİN KOLLARI SIVADI

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün verilen bu karar sonrası yasal çalışma için kolları sıvadı öğrenildi. Bakanlık, yaklaşık 500 bin eğitim elemanını ilgilendiren bir yasal değişiklik için hazırlayacağı taslağı önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanı’na sunmaya hazırlanıyor.