Yasemin Güneri

Çalıştığı iş yerinde, ustabaşının cinsel tacizine uğrayan işçi kadın, durumdan şikayetçi oldu. İşveren, taciz eden usta yerine, tacize uğrayan kadının sözleşmesini tazminatsız bir şekilde feshetti.
Kadınlara yönelik fiziksel şiddet, cinsel saldırı ve cinsel taciz haberleri yayınlandıkça yaşanan olayların azalacağı düşünülüyor. Oysa, cinsel tacize ve kadına yönelik şiddet olaylarında erkek egemen bakışında hiçbir değişiklik olmuyor, Bu duruma örnek teşkil edecek bir olay Kayseri’de yaşandı…
Çalıştığı işyerinde, ustabaşının cinsel tacizine uğrayan işçi kadın, durumdan şikayetçi oldu. İşveren, taciz eden usta yerine, tacize uğrayan kadının sözleşmesini tazminatsız bir şekilde feshetti.
Genç kadın, evli ve çocuğu olan ustabaşının tacizine uğradığı yetmiyormuş gibi, bir de tazminatsız bir şekilde işten atılmış oldu.
Kayseri’de yaşayan G.Ş. 2014 yılında çalışmaya başladı. Asgari ücretle çalışan G.Ş. Haziran 2017 yılında ustabaşı A.K.’nin cinsel tacizine uğramaya başladı.
Cep telefonuna ramazan ayı içerisinde A.K.’den cinsel içerikli mesajlar gelmeye başladı.
A.K. İlk olarak Ramazan ayında “Oruç bitsin seni öpeceğim ha” mesajı çekti.
G.Ş.’nin “saçmalama” şeklinde yanıt vermesi üzerine mesajlarına devam etti.
“Öpcem seni işte, bugün daha da bir güzelsin kız, sana sarılsam, senden hoşlanıyorum” mesajını da çeken A.K.’ye G.Ş. “Evli barklı adamsın, çoluğun çocuğun var, ben sana abi diyorumm ne diyon sen ya” demesine rağmen taciz etmeye etti.
Taciz mesajları çekilmez bir hal alınca G.Ş. şirket yönetimine durumu bildirdi. Şirket yönetimine durumu bildirdikten sonra beklemediği bir gelişme yaşandı. G.Ş.’nin işyeri yükümlülüğüne aykırı davrandığını ve ahlaka aykırı bir davranış sergilediğini belirterek tazminatsız bir şekilde işten atılmasına karar verdi.
G.Ş.’de Kayseri 4. İş Mahkemesi’ne işe iade davası açtı. İşveren, G.Ş.nin iddialarının gerçeği yansıtmadığını, davacının tacize ilişkin şikayetlerinin ardından, G.Ş.’ yi taciz ettiği iddia edilen ustabaşı A.K.’nin da iş akdinin feshedildiğini iddia etti.
İşverenin mahkemeye sunduğu belgelerde G.Ş.’yi üzerlerine düşen görevlerine ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmakla, mesai saatleri içerisinde yoğun telefon görüşmeleri yapmakla suçladı.
İşveren; G.K.’nin ustabaşı ile mesajlarının karşılıklı olduğunu ve iş yeri mesai saatlerinde yazıldığını, davacının işi savsakladığını, davacının iş yeri yükümlülüğüne aykırı davrandığını ve bu yazışmaların “rızai” ve ahlaka aykırı düzeyde olduğunun tespit edildiğini belirterek bu nedenle iş akdinin sona erdirildiğini de iddia etti.
Taciz edenle tacize uğrayanı işten tazminatsız bir şekilde attığını açıklayan işveren, bu olayın üzerinden 45 gün geçtikten sonra taciz ettiği iddia edilen ustabaşı A.K. ‘yi yeniden işe aldı. Buna gerekçe olarak da “Siparişimiz çoktu” dedi.
Davacı tanıkları da, taciz ettiği iddia edilen A.K.'nin işten hiçbir zaman çıkmadığını ve 45 günlük süre içerisinde de çalışmaya devam ettiğini belirtti.
MAHKEMEDEN TARİHİ KARAR: “TACİZE UĞRAYAN DEĞİL, TACİZ EDEN ATILIR”
Kayseri 4. İş Mahkemesi “İşveren, ustabaşı A.K. hakkında başka işçiyi taciz etmek eylemi nedeniyle işlem yapmak yerine, şikayetini dile getiren davacının işten çıkarılmasının hakkaniyet kurallarına uygun olmadığı” gerekçesiyle feshin geçersizliğine karar verdi. Mahkeme aynı zamanda G.Ş.’nin işe iadesine de hükmetti.
İş Mahkemesi aynı zamanda G.Ş’ye normal şartlarda 4 aylık maaş kadar tazminat verilmesi gerekirken 6 maaş tazminat ödenmesine de karar verdi.
Mahkeme’nin kararına işveren itiraz etti. Temyiz incelemesini Ankara Bölge Adliye mahkemesi 6. Hukuk Dairesi yaptı. Daire de yerel mahkemenin kararını onayarak tacize uğrayan işçinin işe iadesine karar verdi.
Ancak işyeri, işçiyi işe almadı ve 6 aylık maaşını ödeme yolunu tercih etti. G.Ş.’de tacize uğradığı için şikayette bulunmasının cezasını çekiyor. G.Ş.’nin adli yardımdan yararlanarak tuttuğu avukat Cem Boran Gök’e ulaştım. Müvekkilinin mahkeme kararına sevindiğini ancak halen işsiz olduğunu söyledi.
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