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Yeşilyurt'ta depremin tarihi yapılara hasarı havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki tarihi yapılar da hasar gördü. Depremin ilçedeki tarihi yapılara verdiği hasar havadan görüntülendi

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AA
  • Havadan Malatya, Yeşilyurt! Depremin tarihi yapılara verdiği hasar görüntülendi

    Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki geçmişi 350 yıl öncesine dayanan ve yöreye özgü mimari özellikleri yansıtan, kerpiç, ahşap ve taş kullanılarak inşa edilen binalarda Kahramanmaraş merkezli depremlerin izi duruyor.

     
  • Havadan Malatya, Yeşilyurt! Depremin tarihi yapılara verdiği hasar görüntülendi

    AA'nın haberine göre restorasyon projelerinin uygulandığı Lezzet Caddesi'ndeki tarihi Yeşilyurt Konakları'nın bazılarının duvarlarında ve çatılarında hasar oluştu. 
  • Havadan Malatya, Yeşilyurt! Depremin tarihi yapılara verdiği hasar görüntülendi

    İlçedeki 263 yıllık Cami-i Kebir'in minaresi de depremde yıkıldı. Depremin ilçedeki tarihi yapılara verdiği hasar ise havadan görüntülendi. 
  • Havadan Malatya, Yeşilyurt! Depremin tarihi yapılara verdiği hasar görüntülendi

    Dededen kalma 250 yıllık evi depremde hasar gören Aytekin Tosunoğlu, depremden sağ kurtulduklarına şükrettiklerini söyledi.
  • Havadan Malatya, Yeşilyurt! Depremin tarihi yapılara verdiği hasar görüntülendi

    İlçedeki evinin çatısının ve taş duvarlarının yıkıldığını aktaran Tosunoğlu, "Dedemizle anılarımız vardı, büyüklerimizle anılarımız vardı, misafirleri ağırlardık, misafir odalarımız vardı. Bunlar depremle enkaz altında kaldı. Ne yapalım, hayat bu" dedi.
  • Havadan Malatya, Yeşilyurt! Depremin tarihi yapılara verdiği hasar görüntülendi

    "MALATYA'NIN NEFES ALMA YERİYDİ"

    Tosunoğlu, "Buranın neşesi, tarihi ve anılar gitti. Burası gastronomisiyle ön plana çıkardı, yaz akşamlarında havası çok serin olurdu, kafelerimiz, oyun alanlarımız faaldi, yaz günlerinde Malatya'nın nefes alma yeriydi" diye konuştu.
  • Havadan Malatya, Yeşilyurt! Depremin tarihi yapılara verdiği hasar görüntülendi

    Hamidiye Mahallesi'nde ikamet eden Yusuf Bingül ise deden kalma 95 yıllık evinin yıkıldığını belirterek, "Geçmiş depremler sonrası Pütürge'de, Kale'de yapılan konutları gördük, inşallah buraya da aslına uygun binaların yapılmasını devletimizden bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

     
  • Havadan Malatya, Yeşilyurt! Depremin tarihi yapılara verdiği hasar görüntülendi

    Yeşilyurt'ta doğup büyüdüğünü anlatan Bingül, "Malatya merkezde oturuyoruz ama yaz mevsiminde 6 ay buradayız. Yeşilyurt zaten gastronomi olarak Türkiye'nin değil dünyanın sayılı yerlerinden biri ve bir an önce buranın ayağa kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.
  • Havadan Malatya, Yeşilyurt! Depremin tarihi yapılara verdiği hasar görüntülendi
  • Havadan Malatya, Yeşilyurt! Depremin tarihi yapılara verdiği hasar görüntülendi
  • Havadan Malatya, Yeşilyurt! Depremin tarihi yapılara verdiği hasar görüntülendi

 

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