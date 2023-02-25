Yeşilyurt'ta doğup büyüdüğünü anlatan Bingül, "Malatya merkezde oturuyoruz ama yaz mevsiminde 6 ay buradayız. Yeşilyurt zaten gastronomi olarak Türkiye'nin değil dünyanın sayılı yerlerinden biri ve bir an önce buranın ayağa kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.