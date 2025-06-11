Kaç saat çalışılırsa yoksulluk sınırı geçiliyor?
OECD verilerine göre, çocuksuz bir bireyin, ülke ortalama ücretinin yüzde 67'sini kazanarak yoksulluk sınırını aşabilmesi için gereken haftalık çalışma süresi ülkeden ülkeye büyük fark gösteriyor. OECD ortalamasının 21 saat olduğu listede Slovenya haftada 35 saat ile ilk sırada yer alıyor. Verideki yoksulluk sınırı, her ülkedeki medyan harcanabilir gelirin yüzde 50'si olarak tanımlanmaktadır. Yoksulluk sınırı ülkeden ülkeye değişmektedir.
Giriş: 11.06.2025 - 16:38 Güncelleme: 11.06.2025 - 16:41