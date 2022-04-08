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Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

Ünlü söz yazarı Zeynep Talu, Melih Kibar'a duyduğu özlemi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi

HABERTURK.COM
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Türk müzik sektörünün en önemli bestecilerinden biri olarak tarihe geçen Melih Kibar, 2005 yılında yaşamını yitirmişti. Çiğdem Talu'nun kendisi gibi söz yazarı olan kızı Zeynep Talu, Kibar ile fotoğrafını paylaştı.
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    "17 SENEDİR ÇOK ÖZLÜYORUZ"

    'Hababam Sınıfı'nın da aralarında bulunduğu sayısız filme müzikleriyle imza atan Melih Kibar'ı ölüm yıl dönümünde yad eden Talu, gönderisine, "Hep özlüyoruz... 17 senedir çok özlüyoruz..." ifadelerini not düştü.
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Işıl Yücesoy
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Işıl Yücesoy
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Ayşe Kökçü
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Ayşe Kökçü
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Civan Canova
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Civan Canova
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Nez
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Nez
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Cem Davran
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Cem Davran
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    İbrahim Büyükak
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    İbrahim Büyükak
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Emel Sayın
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Emel Sayın
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Sevcan Orhan
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Sevcan Orhan
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Esra Dermancıoğlu
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Esra Dermancıoğlu
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Alina Boz
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Alina Boz
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Demet Akalın
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Demet Akalın
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Teoman
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Teoman
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Murat Yıldırım
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Murat Yıldırım
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Burcu Biricik
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Burcu Biricik
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Hilal Özdemir
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Hilal Özdemir
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Türkan Şoray
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Türkan Şoray
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Tarkan
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Tarkan
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Nilgün Belgün
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Nilgün Belgün
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Demet Şener
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Demet Şener
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Boran Kuzum
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Boran Kuzum
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Berdan Mardini 
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Berdan Mardini 
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Müge Anlı
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Müge Anlı
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Aydilge
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Aydilge
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Ege
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Ege
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Mabel Matiz
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Mabel Matiz
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Murat Boz
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Murat Boz
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Serenay Sarıkaya
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Serenay Sarıkaya
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Onur Buldu
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Onur Buldu
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Sinem Kobal ile annesi Nuray Kobal
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Sinem Kobal ile annesi Nuray Kobal
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Cüneyt Arkın
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Cüneyt Arkın
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Fazıl Say
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Fazıl Say
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Berfu Yenenler
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Berfu Yenenler
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Haluk Levent
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Haluk Levent
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Merve Boluğur
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Merve Boluğur
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Dilan Çiçek Deniz
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Dilan Çiçek Deniz
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Soner Sarıkabadayı
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Soner Sarıkabadayı
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Cem Yılmaz
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Cem Yılmaz
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Aslı İnandık
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Aslı İnandık
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Mazhar Alanson
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Mazhar Alanson
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Deniz Pulaş
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Deniz Pulaş
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Aslıhan Karalar
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Aslıhan Karalar
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Bülent Şakrak
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Bülent Şakrak
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Meryem Uzerli
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Meryem Uzerli
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Rıza Kocaoğlu
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Rıza Kocaoğlu
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Serdar Ortaç
  • Zeynep Talu'dan 'Melih Kibar' paylaşımı

    Serdar Ortaç

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