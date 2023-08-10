Ziynet Sali: Hepimiz kardeşiz

Şölenin açılışını Ahmet Şafak yaparken, ikinci gün ise Kıraç sahne aldı. Kıraç, izleyiciler arasında yer alan minik bir hayranını sahneye davet ederek, sürpriz bir düete imza attı.

Performansının son bölümünde Ay Yıldızlı kaftanını giyerek, 'Kerkük Zindanı' türküsünü seslendiren Kıraç'a performansının sonunda Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycıoğlu tarafından kentin simgesi olan 'Kristal Kızıl Elma' hediye edildi.

Kıraç, "Bu şimdiye kadar aldığım en özel ödüllerden biri. Ofisimin en güzel köşesinde saklayacağımdan emin olabilirsiniz" sözleriyle ödülü kabul etti.

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"HEPİMİZ KARDEŞİZ"

'Türk Dünyası Şöleni'nin kapanış gecesinde ise Ziynet Sali sahne aldı. 'Aşk Nerede' şarkısıyla geceye giriş yapan Sali, dinleyicilerine keyifli bir akşam yaşattı.