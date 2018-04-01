Bu hafta burçları neler bekliyor? Hangi gün hangi burç için önemli? İşte Hande Kazanova yorumuyla 02-08 Nisan haftası burç yorumunuz...
1
1|36
Koç Burcu:
Bu haftabaşı, beklenmedik durumların oluşması iş hayatınızı zorlayabilir sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bir işinizin sizi engellediğini, aile ve iş hayatınızın sizi kısıtladığını düşünebilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
2
2|36
Toplum önünde sizi durduran ve engelleyen etkilere karşı dikkatli olmanız gerekecek. Bu hafta Çarşamba ve Perşembe günleri, sözlerinize, davranışlarınıza dikkat edin. Agresif yapınızla iş alanlarınızda kolay tepki vermeye açık olacaksınız.
3
3|36
Sorumluluklarınız ve verdiğiniz sözler size ağır gelebilir. Bazı fikirlerinizin desteklenmediğini görebilirsiniz, bakış açınız olumsuz olabilir. Bu da önemli işleriniz varsa bu hafta en çok bu alanlarda zorlanacaksınız anlamına gelebilir. Neyse ki haftasonu Cumartesi günü iş alanlarınızda daha kalıcı ve net ilişkilerle durumları toparlayabilirsiniz.
4
4|36
Boğa Burcu:
Bu haftabaşı, yabancı ortaklı işlerinizde, eğitim, seyahat, medya, ticaret alanlarınızda zorlayıcı etkiler altında olabilirsiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Ya da uzaklarda bulunan akrabalarınızın hayatındaki zorlanmalar sizi gerebilir.
HABERİN DEVAMI
5
5|36
Bu alanlarda çok uğraşarak ve çaba sarfederek adımlar atmalısınız. Bu hafta en zorlayıcı haftalardan bir tanesi. Çarşamba ve Perşembe günleri parasal konularda kolay tepkiler verebilirsiniz. Beklenmedik durumlara karşı çabuk sinirlenebilirsiniz.
6
6|36
Diğer yandan gelecek sorumluluklarınız olaylara negatif gözlerle bakmanızaneden olabilir. Hayata ve olaylara karşı eleştirel yaklaşacaksınız. Cumartesi günü hayatınızı daha iyi organize edebilirsiniz. Kalıcı ve sağlam işler peşinden koşacaksınız. Sıkıntı yaşadığınız noktalar geride kalabilir.
7
7|36
İkizler Burcu:
Bu haftabaşı, ortaklaşa para alanlarınızda bir takım zorlanmalarınız, engeller ve sıkıntılar oluşabilir sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Bugüne denk gelecek ödemeleriniz varsa öncesinden önleminizi almaya çalışın. Yine fiziksel olarak sağlığınıza dikkat etmelisiniz.
HABERİN DEVAMI
8
8|36
Bu hafta zorlayıcı haftalardan birtanesi. Çarşamba ve Perşembe günleri geleceğinize yönelik işlerinizde parasal olarak bazı sıkıntı ve zorluklar oluşabilir. Çevrenize karşı öfkeli ve agresif davranışlarla hareket edebilirsiniz.
9
9|36
Bazı arkadaşlarınızla parasal işlerinizde sorunlar görülebilir. Hayata bakış açınızda negatif olabilirsiniz. Cumartesi günü bazı zorlandığınız olayları gözden geçirebilir ve istediğiniz sonuçları rahatlıkla yaratabilirsiniz.
10
10|36
Yengeç Burcu:
Bu haftabaşı, özel hayatınızda, ikili ilişkilerinizde veya ortaklı işlerinizde bazı sorunlar veya engellerle karşılaşabilirsiniz sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Enerjinizi istediğiniz gibi kullanmakta zorlanacaksınız ama kontrollü olabilirseniz olayları döndürebilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
11
11|36
İş alanlarınızda da bazı engeller oluşabilir. Bu hafta sizi zorlayacak. Çarşamba ve Perşembe günleri özel ilişkilerinizde, aile hayatınızda veya iş alanlarınızda agresif ve sert söylemler içine girebilirsiniz. İçinizde tuttuğunuz bir çok şeyin bu günlerde dışarıya çıkması söz konusu. Bu da ortaklı işlerinizde veya ilişkilerinizde Perşembe günü zorlanabileceğinizi gösteriyor.
12
12|36
Cumartesi günü sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınızdan alacağınız güzel enerjiler ve desteklerle, özel hayatınızda yaşadığınız sıkıntıları geride bırakabilir, kalıcı sonuçlar alabilirsiniz.
13
13|36
Aslan Burcu:
Bu haftabaşı, bir işinizin koşullarında zorluklar oluşabilir, fiziki zorlanmalar ve engellerle karşılaşabilirsiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Yine bu birkaç gün sağlığınıza fazlasıyla dikkat edin. Kemikleriniz, cildiniz, dişleriniz, dizlerinize özen gösterin.
HABERİN DEVAMI
14
14|36
Medya, seyahat veya eğitim konularında da sıkıntılar oluşabilir. Bu hafta olumsuz etkilere sahip olacak. İş sorumluluklarınız, tatildeyseniz, seyahat halindeyseniz sizi yorabilir ve zorlayabilir. Sağlığınız yüzünden Çarşamba ve Perşembe günleri hayatın sizi istediğiniz şekilde desteklemediğini görebilirsiniz.
15
15|36
Daha az tanıdığınız insanlara karşı sinirli ve agresif yaklaşacaksınız. Neyse ki Cumartesi günü göz önünde olacağınız yerlerde toplum içinde daha rahatlatıcı ve hayatınızı destekleyen enerjiler altına giriyorsunuz.
16
16|36
Başak Burcu:
Bu haftabaşı, gerek aşk hayatınızda, gerekse çocuk alanlarınızda bazı sorunlar ve problemlerle karşılaşabilirsiniz sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Bugünler özellikle, spor yaparken tehlikeli aktivitelerde bulunmamaya çalışın.
HABERİN DEVAMI
17
17|36
Borsada yatırım yapanlar bu hafta çok dikkatli olmalılar zira tüm hafta boyunca desteklenmeyeceksiniz. Çarşamba ve Perşembe günleri, parasal işlerinizde veya tutkuyla atacağınız adımlarda sinirli ve gergin olabilirsiniz. Sorumluluklarınızın sizi kısıtlaması sizi zorlayabilir.
18
18|36
Hayata ve olaylara olumsuz gözlerle bakmanız mümkün. Negatif düşüncelerden ruhunuzu uzak tutun. Cumartesi günü, gezmek, dolaşmak, temiz hava almak size çok iyi gelecek, kuracağınız ilişkiler size haftasonu yol gösterebilir.
19
19|36
Terazi Burcu:
Özel hayatınızda sevdiğiniz insandan baskı görebileceğiniz ve bu baskıya tepki vereceğiniz bir haftabaşı olabilir sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Yine bu bir kaç gün aile hayatınızda bazı sorunlar veya engellerle karşılaşabilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
20
20|36
Ailevi alanda enerjinizi kontrollü ve disiplinli kullanmalısınız. Bu hafta genel anlamda özel hayatınıza ve ilişkilerinize dikkat edin. Çarşamba günü sevdiğiniz insana karşı vereceğiniz tepkiler yüksek olabilir. İçinizde biriktirdiğiniz ne varsa karşı tarafa aktarabilirsiniz. Bu da ilişkinizde sıkıntılı durumları karşınıza getirebilir.
21
21|36
Perşembe günü fikirlerinizin desteklenmediğini, eleştirildiğini görmek sizi zorlayabilir sevgili Teraziler. Haftasonu ise, maddi yönden kendinizi güçlü ve istikrarlı görebilirsiniz. Maddi konuşmalar, yapacaklarınızı sevdiğinize aktarmak aranızdaki buzları eritebilir.
22
22|36
Akrep Burcu:
Bu haftabaşı, iletişime dayalı işlerinizde, yakın çevrenizin akraba veya kardeşlerinizin hayatında bir takım zorluklar ve sorunlar görülebilir sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Yine kısa yolculuklarda dikkatli adımlar atmanız gerekebilir.
HABERİN DEVAMI
23
23|36
Kontrollü ve disipline olmuş enerjilerle yol almalısınız. Bu hafta sağlığınıza ve iş hayatınıza gereken özeni gösterin. Çarşamba günü iş yaptığınız, yanınızda çalıştırdığınız insanlara karşı hoşgörüsüz ve sabırsız etkileriniz devrede olabilir. Sıkıntı yaşadığınız noktalarda hemen tepki verebilirsiniz.
24
24|36
Bu da birgün sonra Perşembe günü bazı konuşmalarınızda sıkıntıları arttırabilir. Hayatın sizi desteklemediğini düşünebilir, olumsuz adımlar atabilirsiniz. Cumartesi günü özel hayatınızdaki sağlam ilişkiler yönünüzü belirlemede yardımcınız olabilir. Sevdiğinizle herşeyi konuşacak, paylaşacak, kalıcı adımlarla sevginizi arttıracaksınız.
25
25|36
Yay Burcu:
Bu haftabaşı, parasal konularda bir takım sorunlar veya aksilikler oluşabilir sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Paraya dayalı önemli işleriniz varsa başka bir gün yapmanız gerekebilir. Bu alanlarda engelleriniz görünüyor. Aşk hayatınız veya ortaklaşa para alanlarınız da olumsuz etkilenebilir.
HABERİN DEVAMI
26
26|36
Bu hafta önemli işleriniz varsa zorlanacaksınız sevgili Yaylar. Kreatif veya sanatsal işlerinizde, eğlence, aşk veya çocuk alanlarınızda bazı zorlanmalar karşınıza gelecek. Çarşamba günü konuşmalarınıza dikkat edin, sinirli, agresif ve savunmacı yönlerinizle hareket edebilirsiniz. Maddi konularda çabuk tepkiler vereceksiniz.
27
27|36
Perşembe günü ise hayat sizi desteklemeyecek. Riskli işlerden, adımlardan kaçınmanız yerinde olabilir. Bazı fikirlerinizde eleştirel ve negatif yönler ortaya çıkabilir. Haftasonu Cumartesi günü günlük hayatınızda düzeni oturtmanız, bazı işlerinizi yerine getirmeniz maddi konularda sizi rahatlatabilir. Bazı işlerinizde ilişkileriniz sayesinde olumlu adımlar atabilirsiniz.
28
28|36
Oğlak Burcu:
Bu haftabaşı hareket etmenizi zorlaştıran ve bir anlamda enerjinizi bloke eden olaylar karşısında ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz. Hırslı ve amaçlarınız doğrultusunda hareket etmek istediğiniz bu dönemde bazı engeller, kazaları, sakarlıkları hayatınıza taşıyabilir.
HABERİN DEVAMI
29
29|36
Bu etkiyi özel hayatınızda ve ailevi ilişkilerinizde de yaşayabilirsiniz. Bu hafta aile hayatınıza dikkat edin. Çarşamba günü içinizde tuttuğunuz ve büyüttüğünüz konularda patlamaya hazır olacaksınız. Aile hayatınızdaki büyüklere ve kişilere karşı sert ve agresif söylemlerden kaçının.
30
30|36
Perşembe günü bazı fikirleriniz aile büyükleri veya ailenizdeki kişiler tarafından onay görmeyebilir, aşırı eleştirel yapınızı kontrol etmeye çalışmalı, negatif durumlardan kendinizi sıyırmalısınız. Cumartesi günü kendinizi eğlenceye, keyfe, sportif faaliyetlere vererek ruhunuzu hafifletebilir, kendinize verdiğiniz sözleri tutabilirsiniz.
31
31|36
Kova Burcu:
Bu haftabaşı, iş alanlarınızda ve yakın çevre konularınızda birtakım engellerle karşılaşmanız mümkün görünüyor sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Bu engellerin sizi fazla etkilemesine izin vermemelisiniz. Kadersel etkilerle sorunlar ve problemler karşınıza gelebilir.
HABERİN DEVAMI
32
32|36
Yaşayacağınız olumsuzlukları gözünüzde çok büyütmeyin ve enerjinizi kontrollü kullanın. Sağlığınızı zorlamamanız bu hafta yerinde olabilir. Çarşamba günü yakın çevrenizle iletişiminizde sinirli ve agresif ututmlar devrede olabilir. Oluşacak olaylar karşısında sinirinizi yakın çevrenizdeki insanlardan çıkarabilirsiniz.
33
33|36
Perşembe günü hayata sinirli ve gergin bakmanız mümkün, iletişimsel işlerinizde önemli adımlardan kaçının zira desteklenmeyeceksiniz. Eleştirel bakış açınızla hayatınızdaki her tür sorunun kaynağını kendinizde bulabilirsiniz. Cumartesi günü aile hayatınızdaki güzel ilişkiler kendinizi rahat ve iyi hissettirtecek. Enerjinizi daha çok evinize harcayacaksınız.
34
34|36
Balık Burcu:
Bu haftabaşı sosyal çevre ortamlarınızda, arkadaşlarınızın hayatında bir takım sorunlar ve anlaşmazlıklarla karşılaşmanız mümkün sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Bu etki aynı zamanda parasal konularda veya aşk hayatınızda kendini gösterebilir. Organizasyon ve davetleriniz varsa bu hafta dikkatli olun.
HABERİN DEVAMI
35
35|36
Çarşamba günü parasal işlerinizde çabuk köprüleri yıkmaya hazırsınız. Yaşayacağınız bazı aksiliklere tepkileriniz yüksek olabilir. Arkadaşlarınızla bir iş yapıyorsanız sabırsız ve anlayışsız etkilerle hareket edeceksiniz. Perşembe günü gelecek planlarınızda sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
36
36|36
Hayata bakış açınızda olumsuz ve eleştirel olmamaya çalışın, sinirli etkileriniz büyümeyecek bir olayı büyütmenize neden olabilir. Cumartesi günü yakın çevrenizdeki güzel ve sizi destekleyen ilişkilerle sıkıntı yaşadığınız konuları geride bırakmak isteyeceksiniz. Yorulan, sorun yaşadığınız ilişkileri tamir etme olasılığınız da yüksek olacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.