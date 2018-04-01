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İş alanlarınızda da bazı engeller oluşabilir. Bu hafta sizi zorlayacak. Çarşamba ve Perşembe günleri özel ilişkilerinizde, aile hayatınızda veya iş alanlarınızda agresif ve sert söylemler içine girebilirsiniz. İçinizde tuttuğunuz bir çok şeyin bu günlerde dışarıya çıkması söz konusu. Bu da ortaklı işlerinizde veya ilişkilerinizde Perşembe günü zorlanabileceğinizi gösteriyor.