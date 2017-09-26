Bir buçuk aylıkken rahatsızlanan Mustafa Seyfi bebeğe çare bulunamıyor

Bir buçuk ay önce oğlunun rahatsızlandığını ve özel bir hastaneye başvurduklarında ilaç verilerek eve gönderildiklerini belirten anne Yaşar Gökdoğan, minik Mustafa birkaç gün sonra yeniden rahatsızlanınca başka bir özel hastaneye gittiklerini söyledi. İHA'nın haberine göre dört gün boyunca hastanede tutulduktan sonra taburcu edilen Mustafa bebeğe ağızdan antibiyotik tedavisi uygulandı. Birkaç gün sonra yeniden rahatsızlanan Mustafa bebek bu defa Isparta Şehir Hastanesi'nde bir süre tedavi gördü. Aile, Mustafa bebeği, tedavinin ardından bu kez Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Burada ise bebeğe, kanda lölokistin ve yüksek ateşin eşlik ettiği ciltte koyu kırmızı lekeler şeklinde belirginlik gösteren, ağrılı rahatsızlık olan sweet sendromu teşhisi konuldu. Bebek, muayene edilip tekrar tedavi altına alındı.

"BİRÇOK TEŞHİS KONULDU"

Kurban Bayramı'nın dördüncü günü bebeğinin yeniden rahatsızlanarak hastaneye yatırıldığını anlatan Gökdoğan, "Şimdi lenf bezlerinden biyopsi alınıp taburcu edildik. Sonuç bekleniyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Kayseri'ye kan örneği gönderildi. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden gelen sonuçlarda vücutta hücre eksikliği bulunduğu tanısı konuldu. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bir öyle bir böyle tanı konuluyor" diye konuştu.

"BU DURUMU YAŞAMIŞ AİLELER VARSA BANA ULAŞSINLAR"

Çocuğuna geç kalınmadan net bir tanı konulmasını istediğini dile getiren Gökdoğan, "Başka hiçbir isteğim yok. Daha küçücük bir bebek o. Daha dört aylık. Başbakan'ımızdan, Cumhurbaşkanı'mızdan, Sağlık Bakanı'mızdan yardım istiyorum. Kimseden maddi bir beklentim yok. Bu durumu yaşamış aileler varsa bana ulaşsınlar. Kime gittilerse hangi hekimden şifa buldularsa oraya götürmek istiyorum. Geç kalmak istemiyorum. Zaman çok hızlı geçiyor. Tedavisini bir an önce yaptırıp şifa bulmasını istiyorum. Gitmediğim yer kalmadı. Çare bulamadım. Net bir teşhis yok. Olabilir de olmayabilir de. Sürekli canı yanıyor. Sürekli hastanelerde yatırılıyor. Kızım var ilkokul ikinci sınıfta. Ben gidince o da yalnız kalıyor yanında kimse kalamıyor" dedi.