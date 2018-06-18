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1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

18.06.2018 - 12:35 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İşte felaket anı öncesi çekilen birbirinden ilginç kareler...

  • 1 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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    Başarılı bir fotoğrafçının en önemli özelliği başkalarının göremediği bir şeyi görüp, zamanında kayıt altına almaktır. 

  • 2 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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    Öte yandan ilgi çekici bir fotoğraf çekmek aylar sürebileceği gibi bazen de fotoğrafçının 1 saniyesini alabilir.

  • 3 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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    İşte sosyal medya kullanıcılarının tam zamanında çektiği kareler...

  • 4 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 5 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 6 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 7 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 8 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 9 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 10 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 11 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 12 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 13 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 14 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 15 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 16 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 17 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 19 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 20 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 22 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 23 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 24 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 25 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 26 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 27 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 28 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 30 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 31 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 33 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 34 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 35 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 36 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 37 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 38 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 39 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 40 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 41 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 42 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    42 | 100
  • 43 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    43 | 100
  • 44 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    44 | 100
  • 45 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 46 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 47 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 48 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 49 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 50 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 51 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    51 | 100
  • 52 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 53 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    53 | 100
  • 54 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    54 | 100
  • 55 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    55 | 100
  • 56 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 57 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 58 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 59 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 60 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 61 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    61 | 100
  • 62 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    62 | 100
  • 63 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    63 | 100
  • 64 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    64 | 100
  • 65 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    65 | 100
  • 66 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    66 | 100
  • 67 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    67 | 100
  • 68 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    68 | 100
  • 69 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    69 | 100
  • 70 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    70 | 100
  • 71 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    71 | 100
  • 72 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    72 | 100
  • 73 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    73 | 100
  • 74 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    74 | 100
  • 75 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    75 | 100
  • 76 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    76 | 100
  • 77 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    77 | 100
  • 78 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    78 | 100
  • 79 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    79 | 100
  • 80 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    80 | 100
  • 81 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    81 | 100
  • 82 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    82 | 100
  • 83 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    83 | 100
  • 84 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    84 | 100
  • 85 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    85 | 100
  • 86 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    86 | 100
  • 87 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    87 | 100
  • 88 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    88 | 100
  • 89 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    89 | 100
  • 90 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    90 | 100
  • 91 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    91 | 100
  • 92 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    92 | 100
  • 93 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    93 | 100
  • 94 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    94 | 100
  • 95 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    95 | 100
  • 96 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    96 | 100
  • 97 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    97 | 100
  • 98 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
    98 | 100
  • 99 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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  • 100 1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
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