iPhone üreticisinin internet tabanlı iletişim konulu dört patentini ihlal ettiği gerekçesiyle 2010 yılından beri davalık olan VirnetX, son kez 2017 yılının ekim ayında mahkemenin Apple'a 439,7 milyon dolar ödenme kararı verdiğinde karşı karşıya gelmişti.

VirnetX'in tüm iş modelini belirli patentleri kullanarak üretim ve satış yapan şirketleri dava etmek üzerine kurulu olması, piyasada "patent trolü" olarak adlandırılmasına sebep oluyor. Nevada merkezli şirketin davasını Batı Teksas'ta açması da şirket hakkındaki söylentileri güçlendiriyor, zira buradaki mahkemelerde patent sahipleri benzer davalarda ciddi bir kazanma oranına sahip. Bloomberg'in haberine göre, karar sonrasında şirketin hisseleri yüzde 44 artış gösterdi.