Türkiye sandık başında...

Kozluk ilçesinde yaşayan 105 yaşındaki Fikriye Işık, çocuk ve torunlarının yardımıyla geldiği 75. Yıl İlkokulunda oyunu kullandı. Yakınlarının yardımıyla sandığa gelen ve güçlükle oyunu kullanan Işık, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.



90 YAŞINDAKİ YATALAK HASTA, AMBULANSTA OY KULLANDI



Batman'da, kalp yetmezliği nedeniyle yatalak durumda olan Hasine Yıldız (90), ambulansla geldiği sandık bölgesinde, ambulansın içinde oy kullandı.

Merkez 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan ve kalp yetmezliği nedeniyle yatalak durumda bulunan Hasine Yıldız, oy kullanmak için ambulansla Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi'ne getirildi. Yıldız, yakınlarıyla birlikte geldiği okul bahçesinde, sandık görevlilerinin yardımıyla yine ambulansın içinde oy kullandı. Hasine Yıldız'ın oğlu, annesinin uzun süreden beri hasta olduğunu belirterek, "Annemiz, uzun süre hasta ve de yatalak durumda. Oyunu kullanması için ambulansı çağırdık, oyunu ambulansta kullandı. Bu hizmeti verenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Hasine Yıldız, ambulansta oyunu kullandıktan sonra aynı ambulansla evine götürüldü.

EZİDİ KÖYÜNDE 2 KİŞİ OY KULLANDI



Batman’da Ezidilerin yaşadığı 21 seçmenli Yolveren köyünde sadece iki kişi sandık başına gitti. Seçmenlerinin çoğu yurtdışında olan köyde kurulan 2252 nolu sandıkta köy muhtarı ve bir vatandaş oy kullandı. Sandık Başkanı Mehmet Güneş, 4 görevli ile sandıklarını kurduklarını belirterek, “Bir kişi de olsa sandığımızı getirdik ve kurduk. Ücra köşede de olsa devlet sandığı götürmek zorunda. Saat 06.00’dan bu yana buradayız” dedi.

Oyunu kullanan Köy Muhtarı Mehmet Alcu (78) ise köydeki diğer seçmenlerin yurtdışında olduğunu belirterek, eşi de rahatsız olduğu için kurulan sandıkta kendisi ile bir köylünün oy kullandığını ifade etti. Alcu, vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.