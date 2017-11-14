10.6 milyar dolar faiz ve kar payı ödedik

Türkiye’nin yılın ilk 9 ayında cari açığı geçen yılki 24.5 milyar dolar düzeyinden yüzde 27 artışla 31.1 milyar dolar olurken aynı dönemde cari açığı finanse etmek için ülkeye gelen para için 10.6 milyar dolar faiz ve kâr payı ödemesi dikkat çekti.
Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, bu rakamın 3.9 milyar doları Borsa İstanbul ile Hazine ve özel sektör tahvil borçlanmasına gelen ve sıcak para olarak adlandırılabilecek portföy yatırımları için ödenen faiz ve kâr payından oluştu. Başta bankalar olmak üzere şirketleri satın alan yabancıların ülkeden elde ettikleri kâr 9 ayda 2.3 milyar doları geçti.
FAİZİN 2 MİLYAR DOLARINI ÖZEL SEKTÖR ÖDEDİ
En önemli gider kalemlerinden özel sektör ve bankaların kredi olarak aldıkları paraya ödenen faiz ise 4.3 milyar dolar ile önemli bir yer edindi. Kredi faizinin 2.1 milyar doları reel sektör firmalarının cebinden çıktı. Geri kalan 961 milyar dolar bankaların ve 323 milyon dolar ise hükümetin faiz ödemelerinden oluştu. 1 yıldan daha az vadeli kredilere ise 906 milyon dolar faiz gideri oldu.
Sonuçta toplam faiz ve kâr payı ödemesi 10.6 milyar doları buldu. Bunun karşılığında Türk firma ve kişilerin yurtdışından elde ettiği toplam yatırım (kâr payı ve faiz) geliri ise ancak 3.4 milyar dolar oldu. Türkler en fazla 1.5 milyar portföy yatırımlarından ve 1.7 milyar dolar da kredi faiz gelirinden kazandı.
1984’TEN BERİ 245 MİLYAR DOLAR YABANCIYA GİTTİ
Türkiye açığını finansa etmek için yabancılardan sağladığı kaynak karşılığında 1984’ten beri yani son 33 yılda faiz ve kâr payı olarak 245 milyar dolar ödeme yaptı. Bunun karşılığında 87 milyar dolar gelir elde etti. Yani 157 milyar dolar net faiz ve kâr payı ödemek zorunda kaldı. Bu tutarın 36.6 milyarı doğrudan yatırımların kâr payı, 62 milyar doları hisse senedi ve tahvil için ödenen tutar ve 146 milyar doları ise krediler karşılığında ödenen faizden oluştu.
EN BÜYÜK DOĞRUDAN YATIRIM ABD'DEN
ABD ile iplerin gerildiği dönemde eylül ayında bu ülkeden Türkiye’ye 53 milyon dolarlık yabancı sermaye geldi. Bu tutar eylülde toplam gelen doğrudan sermayenin, 194 milyon doların dörtte biri.
|2016
Ocak/Eylül
|2017 Eylül
|2017
Ocak/Eylül
|Gelir Dengesi
|-6.816
|-1.073
|-7.842
|Gelir
|4.132
|463
|3.706
|Gider
|10.948
|1.536
|11.548
|Ücret Ödemeleri
|-497
|-83
|-650
|Yatırım Geliri
|-6.319
|-990
|-7.192
|Gelir
|3.800
|438
|3.474
|Gider
|10.119
|1.428
|10.666
|Doğ. Yatırım
|-2.164
|-266
|-2.150
|Gelir
|172
|14
|205
|Gider
|2.336
|280
|2.355
|Portföy Yatırım
|-1.575
|-460
|-2.406
|Gelir
|2.122
|202
|1.540
|Gider
|3.697
|662
|3.946
|Diğer Yatırım
|-2.580
|-264
|-2.636
|Faiz Geliri
|1.506
|222
|1.726
|Faiz Gideri
|4.086
|486
|4.365
AÇIK 2 YILIN ZİRVESİNDE
Merkez Bankası verilerine göre 12 aylık cari işlemler açığı ise 39.3 milyar dolar ile son iki yılın zirvesine çıktı.
CARİ AÇIĞI 3.5 MİLYAR DOLARLIK TAHVİL BORÇLANMASI KAPATTI
Cari açık eylül ayında 4.5 milyar dolara tırmandı. Açık geçen yılın eylül ayında 1.6 milyardı, ağustosta 975 milyon dolara gerilemişti. Cari açık, 2016 yılında ise 32.6 milyar dolar olmuştu. Cari açığı artıran dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.4 milyar dolar artarak 6.7 milyar dolara çıkması ve ücret, faiz ve kâr payı ödemelerinin de 171 milyon dolar artarak 1.1 milyar dolara yükselmesi etkili oldu.
Eylülde hisse senetleri yatırımları 248 milyon dolar azalırken özellikle hükümetin yaptığı borçlanma ile yabancıların 2.5 milyar dolar tahvil alması ve özel sektörün de 480 milyon dolar tahvil ihraç etmesi açığı kapattı. Böylece Merkez Bankası rezervleri de 929 milyon dolar arttı.
1.6 MİLYAR DOLARLIK NET HATA
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.