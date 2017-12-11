Koç Burcu:
Bu haftabaşı, özel hayatınıza odaklanacaksınız sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Özel hayatınızda duygularınızı göstermekte zorlanabilir, sevdiğiniz insanın sizi anlamadığı hissine kapılabilirsiniz. Hayatınızda yerine oturtmanız gereken bir sürü alan olabilir.
Yine de parasal konularda güzel gelişmeler altındasınız. Geleceğinize etki eden alanlarda yarım kalmış işlerinizin üzerine düşebilir, sıkıntı yaşadığınız sorunları giderecek ortamları Çarşamba ve Cuma günü yakalayabilirsiniz. Haftasonu ise, uzaklardan alacağınız sürpriz haberlerle keyfiniz yerine gelecek. Hayata esnek yaklaştığınız her an sizi daha da yukarılara taşıyacak. Bir seyahat, eğitim fırsatı ayağınıza gelebilir.
Boğa Burcu:
Bu Pazartesi, iş konularına kafanız takılı olabilir sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Çalışmalarınızda, günlük işlerinizde etkili bir şekilde hareket edebilirsiniz. Geleceğinize yönelik adımlarınız hızlanırken kafanıza takılan konuları halletmek için bu hafta kolları sıvamalısınız. Özellikle ortaklaşa parasal işlerinizde yarım kalmış, tamamlanması gereken konuların üzerine düşün, sıkıntı yaşadığınız sorunlar varsa bu sorunları gidermenin yollarını rahatlıkla bulacaksınız. Çarşamba ve Cuma günlerini bu anlamda kullanabilirsiniz. Haftasonu ise, ortaklaşa para konularında beklenmedik yerlerden sürprizler söz konusu olabilir. Harekete geçmeniz sizin faydanıza olacak. Sezgilerinizi iyi kullanın.
İkizler Burcu:
Bu haftabaşında sabah saatlerini geçirdikten sonra daha rahatlayacak, kendinizi bir çok açıdan keyifli hissedeceksiniz sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Hobilerinize ve keyfinize vakit ayırabilirsiniz. Özel hayatınızda bu aralar gerçekçilik ön planda olacak. Bu hafta özellikle ikili ilişkilerinizde eski konuların ve meselelerin üzerinden geçebilir, sevdiğinizle veya ortağınızla sıkıntı yaşadığınız konu ve olayları çözüme kavuşturabilirsiniz.
Özellikle Çarşamba ve Cuma günlerini bu anlamda kullanmaya çalışın. Haftasonu ise, özel ilişkilerinizde sosyal ortamlarda değişik, farklı ve sürprizlerle dolu bir gün geçirebilirsiniz. Arkadaş ortamlarında bir insanla tanışabilirsiniz. Sizi harekete geçiren konularda ilerlemeler kaydedebilirsiniz.
Yengeç Burcu:
Bu haftabaşında özel hayatınızda aile ortamlarınızda sevdiklerinize daha fazla vakit ayıracak, güvenliğinizi önemseyeceksiniz sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. İş ve hizmet alanlarınızda hala çözüme kavuşması gereken konular olabilir, bu hafta bu alanlarınızın üzerine düşmelisiniz. Özellikle Çarşamba ve Cuma günleri yarım kalmış, tamamlanması gereken bir işinizin üzerine eğilebilirsiniz. Daha önceden konuştuğunuz bir iş gündeme gelebilir.
Diğer yandan yanında çalıştığınız veya yanınızda çalıştırdığınız insanlarla yaşadığınız iletişim sıkıntılarını gidermenin yollarını bulabilir, sorunlarınıza çözüm üretebilirsiniz. Haftasonu ise, iş arkadaşlarınız sizin çok yönlü ve çözümcü tarafınızı çok sevecek. Yeni iş teklifleri, projeler, yapılacak işler devrede olabilir. Çalışma hayatınızdaki bu güzel gelişmeler, geleceğinizi daha da aydınlatacak.
Aslan Burcu:
Bu haftabaşında özel hayatınızda veya iş alanlarınızda güzel ve sevindirici haberler alabilirsiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Yakın çevrenizle yapılacak planlar, gününüzü istediğiniz gibi geçirmenize neden olabilir. Aşk hayatınızda bu hafta eski konuşmaların sonuçları karşınıza gelebilir. Özellikle Çarşamba ve Cuma günleri eski bir konu veya meselenin özüne inebilir, daha önceden konuştuğunuz bir işin karşınıza geldiğini görebilirsiniz.
Özel hayatınızda eski konuşmalar karşınıza gelirken, iletişim sıkıntısı yaşadığınız noktaları düzeltmek için güzel fırsatlar karşınıza gelebilir. Cumartesi günü sevdiğiniz insanla yapacağınız sürpriz bir seyahat ilişkinizi heyecanlandırabilir. Bu tatil programı, sosyalliğinizi yeniden hatırlatacak ve ilişkinize katkı sağlayacak.
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