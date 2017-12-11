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İkizler Burcu:

Bu haftabaşında sabah saatlerini geçirdikten sonra daha rahatlayacak, kendinizi bir çok açıdan keyifli hissedeceksiniz sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Hobilerinize ve keyfinize vakit ayırabilirsiniz. Özel hayatınızda bu aralar gerçekçilik ön planda olacak. Bu hafta özellikle ikili ilişkilerinizde eski konuların ve meselelerin üzerinden geçebilir, sevdiğinizle veya ortağınızla sıkıntı yaşadığınız konu ve olayları çözüme kavuşturabilirsiniz.

Özellikle Çarşamba ve Cuma günlerini bu anlamda kullanmaya çalışın. Haftasonu ise, özel ilişkilerinizde sosyal ortamlarda değişik, farklı ve sürprizlerle dolu bir gün geçirebilirsiniz. Arkadaş ortamlarında bir insanla tanışabilirsiniz. Sizi harekete geçiren konularda ilerlemeler kaydedebilirsiniz.