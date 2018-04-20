Geçen yıl 24 şehirde acil çağrı hizmetleri tek numara altında toplandı. 112 Acil Sağlık, 155 Polis, 156 Jandarma, 122 Afet Acil ve 177 Orman Yangın hatları, 112 Acil Çağrı Merkezi adı altında tek numarada birleştirildi. Diğer illerde de acil çağrı hizmetlerinin tek numara altında birleştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

36 MİLYON ÇAĞRI

Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri insan hayatı için ihbarlar nedeniyle saniyelerle yarışırken 112 hattına gelen çağrıların büyük bölümünün asılsız olduğu belirtildi. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Acil Çağrı İşlemleri Şube Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, 2017’de 112’yi 36 milyon 80 bin 675 kişi aradı. Gazete Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre Aramaların yüzde 70’i başka bir ifadeyle 25 milyon 256 bin 472’si asılsız çağrı çıktı.

25 milyonu aşan asılsız çağrıların önemli bir kısmını önceki yıllarda olduğu gibi telefon tamircileri oluşturdu. Tamircilerin, telefonu yaptıktan sonra içinde kart olmayan telefonun çalışıp çalışmadığını denemek için 112’yi aradığı belirtildi.

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