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"Sadece traktörü değil traktörün parçalarını da geliştiriyoruz. Örneğin yeni nesil emisyon düzeyine uyan çevreye duyarlı motor teknolojisi var. Avrupa'da, ABD'de bu motorlarla ilgili farklı kurallar ve emisyon düzeyleri var. Biz Türkiye'de söz konusu yeni nesil emisyon düzeylerine göre motor üretimi yapan bildiğim kadarıyla sektördeki tek kurumuz. Bu özel emisyon düzeylerine uygun motorları ABD'ye ve Avrupa'ya da ihraç edeceğiz."