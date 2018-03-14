Avustralya’nın Ningaloo Sahili Dünya Mirası Listesi Parkı’nda sergilenen ve 2.6 milyon yıl önce öldüğüne inanılan “Megalodon” cinsi 15 metrelik köpekbalığına ait dişin çalındığı açıklandı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Batı Avustralya Yaban Hayat ve Parklar Kurumu Sözcüsü Arvid Hogstrom, “Dişin yeri sadece birkaç kişi tarafından biliniyordu” dedi.

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