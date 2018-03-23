Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davada, Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, delil durumu ve suç vasfının değişme ihtimali dikkate alınarak tutuklu sanıklardan 13'ünün adli kontrol şartı uygulanarak tahliye edilmesini talep etti.
AA'nın haberine göre, Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler, gaziler ve şehit yakınları ile taraf avukatları katıldı.
Mahkeme Başkanı Selfet Giray, daha önce verilen ara kararlar gereği dosyaya gönderilen bilgi ve belgeleri okudu.
CUMHURİYET SAVCISI GÖRÜŞ BİLDİRDİ
Sanık avukatlarının tahliyeye ilişkin taleplerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcısı Gümüş, mütalaasını sundu.
Gümüş, duruşmada sanıklar müdafileri ve sanıkların hakaret ve tehdit suçlarına yönelik suç duyurusu taleplerine ilişkin, duruşma zaptı ve görüntülü ses kayıtlarının eklenerek gereği için Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi talebinde bulundu. Gümüş, bu kapsamda bir celsede bir kısım sanıklar müdafisi Ayten İzmirli'nin, soruşturmayı yapan ve iddianameyi hazırlayan görevli savcıları hedef alarak "İddianameyi hazırlayan savcılar tükürüp kaçtı, biz temizlemeye çalışıyoruz. İddianamenin bir başlığı, bir de savcı ismi doğrudur." şeklindeki beyanının savunma dokunulmazlığı ve eleştiri sınırlarını aşarak hakaret suçunu oluşturabileceği göz önüne alınarak hakkında gereğinin takdir ve ifası için suç duyurusunda bulunulmasını mütalaa etti.
Rütbeli sanıklara tahsisli makam, cep telefonları ile sabit ve dahili hatların listelerinin ve 14-15-16 Temmuz'a ait görüşme kayıtlarının Hava Kuvvetleri Komutanlığından istenmesini talep eden savcı, Adana 10. Üs Komutanlığında görevli sanıkların eylemleri yönünden dönemin Adana valisi ve emniyet müdürünün tanık olarak dinlenmesi için ilgili yer mahkemesine talimat yazılmasını istedi.
Duruşma savcısı, incelemesi biten bilgisayar, telefon ve diğer dijital materyal ve eşyalarla ilgili, suçta kullanılan cep telefonu, sim kartlar ve silahlar haricindekilerin imajıyla birlikte sahiplerine iadesine karar verilmesini isteyerek haklarında dava açılmayan üçüncü kişilere ait eşyaların hak sahiplerine, resmi kurumlara ait materyallerin de ilgili kurumlara iadesini talep etti.
Cumhuriyet Savcısı Gümüş, savunmaları alınan tutuklu sanıklar Mikail Kaynak, Namık Karkaç, Recep Baykal, Salih Celil Çakıcı, Hakan Teyyare, Abdullah Gençay, Orhan Kahraman, Caner Gökçeoğlu, Hasan Kargın, Tuğrul Cılız, Erhan Balcı, Eray Kızıltaş ve Burhan Yaranç'ın tutuklulukta geçirdikleri süre, delil durumu, suç vasfının değişme ihtimali göz önünde bulundurularak, adli kontrol şartıyla tahliyesini, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, savcının görüşünün ardından müzakere için duruşmaya ara verdi.
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