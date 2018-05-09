15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in şehit olmadan bir hafta önceki görüntüleri ortaya çıktı. ATV'de yayınlanan görüntülerde yeğeniyle oturan Halisdemir, videoyu çeken kişiye 'otur, otur' diyor. Halisdemir'in, yanında oturan çocukla ilgilendiği ve dua ettiği görülüyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER