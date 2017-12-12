17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın, Portekiz ile 19-21 Aralık'ta deplasmanda yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, Portekiz ile oynayacağı müsabakalar için 18 Aralık'ta başkent Lizbon'a gidecek.

Teknik direktör Ahmet Ceyhan yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Muhammet Taha Tepe, Atakan Gündüz, Barışcan Işık Altunbaş (Altınordu), Ersin Destanoğlu, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Akgün (Beşiktaş), İbrahim Turan (Bursaspor), Mert Gökçan, Muhammed Emir Terzi (Borussia Dortmund), Işık Kaan Arslan, Ali Yavuz Kol (Galatasaray), Furkan Çetinkaya, İsmail Cem Bako, Murat Kaan Çalık (Kasımpaşa), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Serkan Bakan, Celil Çelikel (Göztepe), Ahmet Kürşat Kılıç (Kayserispor), Yaser Yüce (Trabzonspor)

2001 DOĞUMLU OLAN OYUNCULAR

Muhammet Taha Tepe

Ersin Destanoğlu

Atakan Gündüz

İbrahim Turan

Muhammed Gümüşkaya

Serkan Bakan

Ahmet Kürşat Kılıç

Yaser Yüce

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı kadrosu