Aydın’ın Merkez Efeler İlçesi Fatih Mahallesi’nde 1106 Sokak’ta bulunan apartmanın ikinci katında yaşayan Mert Ali Doğru (17), saat 05.00 sıralarında uyuyan annesi Suna’ya tabancayla 1, babası Adem Doğru’ya 6 el ateş açtı. Silah sesiyle uyanan mahalle sakinleri, daha sonra apartmanın çatısına çıkan Mert Ali Doğru’yu ikna etmeye çalıştı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre tüm çabalara rağmen ikna olmayan genç, olayda kullandığı emekli polis memuru olan babasına ait beylik tabancayla başına bir el ateş ettikten sonra dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 3 kişi de kurtarılamadı.

UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ

Ölenlerin komşuları ve yakınları olay nedeniyle büyük şok yaşadı. Doğu’ya tayininin çıkması üzerine yaklaşık 3 ay önce emekliye ayrılıp özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Adem Doğru’nun, sorunlar yaşadığı eşini birkaç yıl önce darp ettiği gerekçesiyle evden uzaklaştırma cezası aldığı belirtildi. Suna Doğru’nun ise geçen yıl eşine boşanma davası açtığı ancak daha sonra barışıp boşanmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Sık sık kavga ettikleri belirtilen ailenin büyük çocukları olan P. Doğru’nun ise Ankara’da üniversite öğrenimine devam ettiği ifade edildi. Fatih Mahallesi muhtarı Yıldız Karadaş, 8 yıldır aynı evde yaşayan aileyi yakından tanıdığını belirterek, “Adem Doğru ile 3 gün önce sokakta karşılaşıp sohbet ettik. Olayı duyunca büyük şok yaşadık. Çok üzgünüz. Söyleyecek söz bulamıyorum” dedi.

‘ABLAM SENİ SEVİYORUM’ DEDİ

Öldürülen çiftin akrabası Isparta’nın Yalvaç İlçesi’ne bağlı Hüyüklü beldesi Belediye Başkanı Hasan Yıldız ise, “Suna ve Adem arasında geçimsizlik vardı. Ama birbirlerini seviyorlardı. Olaydan sonra Mert Ali çatı katına çıkmış. ‘Sizi seviyorum. Ablam seni çok seviyorum’ diye bağırmış. Sesleri duyan bir kadın çıkmış, ‘Sen çok gençsin, yapma’ demiş ama burada kendi canına da kıymış. Mert Ali’nin psikolojik sorunu yoktu. Anne babasının tartışmalarına mı dayanamadı bilemiyorum” diye konuştu.

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