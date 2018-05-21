Katar Hava Yolları satışlarında gerçekleşen büyük artışa rağmen komşu Arap ülkelerinin uyguladığı abluka nedeniyle sefer sayılarında ciddi düşüş yaşıyor.
Ablukanın başladığı 2017 yılının haz iran ayı öncesinde, mayıs dönemindeki 1 aylık süreçte 16.540 sefer gerçekleştiren dev şirket takip eden aylarda 13 bin civarına inerek yaklaşık yüzde 11 oranında geriledi.
Qatar Airways CEO'su Akbar Al-Baker ise ablukaya rağmen şirketin 9 ay öncesine göre daha bağımsız olduğunu ve büyümeye devam ettiğini belirtiyor.
Bununla birlikte 2016/17 mali döneminde yüzde 10.4 gelir artışı bildiren şirketin ciddi zarar açıklayabileceği belirtiliyor. Strat Aero şirketinden havacılık uzmanı Saj Ahmad ablukadan körfez merkezli pek çok şirketin olumsuz etkilendiğini söyleyerek Katar Hava Yolları'nın dönem zararının 500 milyon dolara ulaşabileceğini iddia etti.
Hatırlanacağı üzere Etihad ve Emirates gibi rakip firmalar abluka sonrası Katar seferlerini durdurmuş, Katar vatandaşlarının da Suudi Arabistan ve BAE'den ayrılması istenmişti. Etihad ve Emirates'in sefer sayılarında da sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 1.3 düşüş gözlemlendi.
KATAR'A GELEN ZİYARETÇİ SAYISI DA YÜZDE 22.4 DÜŞTÜ
Keskin düşüşte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn gibi ülkelerin Katar uçaklarına hava sahasını kapatması ve bu nedenle Avrupa'ya geçişte sadece detur yapmak zorunda bırakılarak sadece 2 uçuş koridorunu kulanabildiğine dikkat çekiyor.
Katar Hava Yolları'nın kullanabileceği 18 koridor varken şirket bugün sadece Türkiye ve İran üzerinden Avrupa'ya gidebiliyor ve sefer süresi uzuyor.
Katar'a gelişler de aynı nedenle negatif etkileniyor. 2017 yılında ülkeye gelen ziyaretçi sayısı yüzde 22.4 düşerek 2.2 milyona indi.
Kimi havacılık otoriteleri şirketin Avrupa operasyonlarında radikal kararlar alabileceğini belirtse de Katar Hava Yolları yetkilileri AB ile ilişkilerini ilerletme çabasında.
27 MİLYAR EURO SİPARİŞİ, HAFTADA 395 UÇUŞU VAR
Şirket CEO'su Akbar Al Baker geçtiğimiz hafta AB Parlamentosu'ndaki Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'na (TRAN) davet edilmiş ve ilk kez AB dışındaki bir ülkenin hava yolu şirketi yöneticisi komisyonla toplantı yapmıştı ve abluka nedeniyle kaybın 1.75 milyar dolarlık piyasaya erişiminin sınırlandığını belirtmişti.
Katar Hava Yolları her hafta AB ülkelerine Doha kalkışlı 395 ticari sefer düzenliyor. AET ve İsviçre'ye ise 20 uçuş yapılıyor. Kargo uçuşlarının sayısı ise 91.
Fransa merkezli uçak üreticisi Airbus ile 27 milyar euro değerinde bir anlaşması bulunan Qatar Airways, geçtiğimiz aylarda iflas açıklayan Air Italia'nın yüzde 49'unu da satın almıştı.
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