Turnuvanın 14 yaş altı grubunda Fenerbahçe, Bursaspor, Göztepe, Trabzonspor, Valencia, VFB Sturtgart, GNK Dinamo ve Nordsjaelland iki grup olarak mücadele etti. Grubu Valencia ve Bursaspor lider olarak tamamladı. Bursaspor ile Valencia arasındaki final maçını 4-0 kazanan Valencia, 14 yaş altında turnuvanın şampiyonu oldu. Aynı kategoride, Fenerbahçe de üçüncülüğü elde etti. Final maçını hakem Hüseyin Göçek yönetti.

15 yaş altı grubunda ise Galatasaray, Altınordu, Gençlerbirliği, Başakşehir, Torino, Rangers , PAOK ve Shakhtar Donetsk iki grup olarak mücadele etti. Bu gruplarda ise Altınordu ve Shakhtar Donetsk lider oldu. Final karşılaşmasını Altınordu'yu 3-1 yenen Shakhtar Donetsk, şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray'ın üçüncülük elde ettiği gruptaki final maçını Fırat Aydınus yönetti.

Final maçlarının ardından düzenlenen törende, şampiyon olan takımlara kupaları TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas tarafından verildi.

Kafkas, şampiyonanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, federasyon olarak genç oyuncu gelişimine önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Antrenör eğitimine çok önem veriyoruz. Burada oyuncularımızın gelişimine katkı sağlamak amacıyla böyle bir turnuva düzenledik. Herkesin çok memnun kaldığı çok iyi bir organizasyon oldu. Bize katma değer sağlayan bir turnuva oldu. Bütün takımları tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bu tür turnuvalarımız gelişerek devam edecek."