Boeing, havacılık endüstrisinde art arda yaptığı anlaşmalara bir yenisini daha ekledi. Endonezyalı özel havayolu şirketi Lion Air Group tarafından yapılan açıklamada Boeing’den 50 adet 737 Max 10 satın aldığını duyuruldu.

Lion Group şirketi Üst Yöneticisi (CEO) Edward Sirait, yaptığı açıklamada, bugün yapılan anlaşmayla yaklaşık 6,24 milyar dolara Boeing’den 737 Max 10 satın aldıklarını belirterek, teslimatı 2020’de yapılacak uçakların, Endonezya’nın çeşitli kentlerinden Cidde gibi çeşitli rotalarda kullanacaklarını bildirdi.

Elinde Boeing’in 737 Max 8, 737 Max 9 türleri de bulunan Lion şirketinin, yeni alacağı Max 10, 43,8 metre uzunluğunda ve 230 kişiye kadar yolcu taşıma kapasitesine sahip ve 7.13 kilometre menzile sahip.

Söz konusu Boeing modellerinin yakıt tasarrufunda en verimli tek koridorlu jetlerden biri olduğu belirtiliyor ve 96 ayrı şirketten aldığı toplam 4 bin 400 siparişle ABD merkezli Boeing'in en hızlı satılan uçağı.

2013'TE 464 UÇAK SİPARİŞ ETMİŞTİ

20 yıl önce tek bir uçakla havacılık endüstrisine giren Lion şirketi 2013 yılında yaptığı 46 milyar dolarlık dev alımla dikkatleri üzerine çekmişti.

234 adet Airbus A320 için 23.8 milyar dolar ödeyen Lion, sonrasından da 230 adet Boeing modeli için 22.4 milyar dolarlık anlaşmaya imza atmıştı.

Ülkenin ilk düşük maliyetli hava yolu taşıyıcısı olan Lion, 1999 yılında Kusnan ve Rusdi Kirana tarafından kuruldu ve 260 milyon nüfuslu ülkedeki 80 yurt için rotanın yanı sıra Singapur, Çin, Malezya ve Suudi Arabistan gibi uluslararası destinasyonlara da yolcu taşıyor.

CAPA verilerine göre Lion Air'in 1 Ocak 2017 itibarıyla 442 adet siparişte uçağı olduğu belirtiliyor.