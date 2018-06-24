Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre bebeklere en çok verilen isimler!

Türkiye’de 2017’de doğan bebekler için en çok tercih edilen isimler belli oldu. Geçtiğimiz yıl doğan kız bebeklerine en çok Zeynep ismi verilirken, erkeklerde ilk tercih Yusuf oldu