KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs başvurularını gerçekleştirilen öğrenciler, büyük bir heyecanla burs kazanıp kazanmadığını araştırıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ihtiyacı olan öğrencilere yönelik sağlanan burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, 16-24 Ekim 2017 tarihleri arasında başvurularınu gerçekleştirmiş, heyecanla sonuçları beklemeye başlamıştı. Geçtiğimiz senelere göre burs başvuru sonuçlarının açıklanması için son virajlar. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2017 KYK burs sonuçları nereden duyurulacak? İşte detaylar...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversitede okuyan başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için KYK her yıl eğitim-öğretim döneminde burs imkanı sağlamaktadır. KYK'dan verilen burs için başvurularını gerçekleştiren adaylar başvuru sonuçlarını heyecanla bekliyor. Geçtiğimiz sene KYK burs sonuçları, başvuruların tamamlanmasının ardından 1 hafta süresince açıklanmıştı. Buna göre 2017 KYK burs sonuçlarının da bugün veya yarın içerisinde açıklanması bekleniyor.

KYK BURS SONUÇLARI NEREDEN DUYURULACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından düzenlenen burs başvuru sonuçları, KYK'nın https://sonuc.kyk.gov.tr/ resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

KYK BURS SONUÇLARI BU SAYFA ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK

ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİLER

Şehit/gazi çocukları (şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettiği takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanıyor.

ÖNCELİK BELGESİ İÇİN SON GÜN 5 KASIM

Başvuru esnasında öncelik durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin ilgili belge ile durumunu anlatan dilekçeyi Ankara Çankaya'daki Kredi Dairesi Başkanlığına 5 Kasım 2017 tarihine kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

KYK bursu belirli nedenlerden dolayı kesilir. Öğrencinin eğitim öğretim yılında başarısız olması, eğitim kuruluşundan uzaklaştırılması veya ayrılması, eğitim öğretim kurumunun kapatılması, öğrencinin kesin hükümle tutuklanması, kurum yurtlarından süresiz uzaklaştırma alan öğrenciler, KYK bursundan vazgeçme, kayıt donduran öğrenciler ve sağlığı elvermeyen öğrencinin kuruma devam edememesi nedeniyle KYK bursu kesilir.

KYK BURSU NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

* Ön lisans öğrencileri,

* Lisans öğrencileri,

* Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler ( şehit çocuğu/şehit bekar ise bekar kardeşi , gazi çocuğu/gazi bekar ise kendisi, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.),

* İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

* Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,

öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Öğrenim Kredisinden Yararlanamayacak olan öğrenciler

* Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç)

* Ek süre öğrenim gören öğrenciler,

* Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,

* Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)

* Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler,

* Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

* Yabancı uyruklu öğrenciler,

* Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,

* Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler,

* Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

öğrenim kredisinden yararlanamazlar.

Not: Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana geldiği öğretim yılında Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür.

KATKI KREDİSİ NEDİR ?

Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır.

Ancak, 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı ”2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır” hükmüne amirdir. Bu sebeple Kurumumuzca da katkı kredisi verilmemektedir.

Katkı kredisi borcu; öğrenci adına öğretim kurumu hesaplarına ödenen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KYK burs sonuçları

KYK burs sonuçları 2017