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Türkiye’de 2017’de doğan bebekler için en çok tercih edilen isimler belirlendi. İşte Ajans Press'in Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve medyaya yansıyan haberlerden elde ettiği bilgilere göre en çok tercih edilen kız ve erkek isimleri..