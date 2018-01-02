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2017'nin en popüler erkek ve kız isimleri

02.01.2018 - 16:04 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Türkiye’de 2017’de doğan bebekler için en çok tercih edilen isimler belli oldu. Geçtiğimiz yıl doğan kız bebeklerine en çok Zeynep ismi verilirken, erkeklerde ilk tercih Yusuf oldu

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    Türkiye’de 2017’de doğan bebekler için en çok tercih edilen isimler belirlendi. İşte Ajans Press'in Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve medyaya yansıyan haberlerden elde ettiği bilgilere göre en çok tercih edilen kız ve erkek isimleri..

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    1- Zeynep

     

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    2- Elif

     

     

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    3- Defne

     

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    4- Hiranur

     

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YORUMLAR 15
  • Misafir
    Arabistandaki Listemi Bunlar ?
  • Misafir
    Alparslan mesele
  • Misafir
    Kuran'da geçen her sözcüğü isim olarak seçen var ya da aslı astarı olmayan internet sitelerinde buldukları isimleri koyan anne babalar da var bknz. tuana- cennete düşen ilk yağmur damlası ya da aleyna -üzerine
  • Misafir
    avrupalılar da hep ibrani isimleri veriyor.
  • Misafir
    verdigin isimden bile sorgu var hesap var onun için guzel isim şart
  • Misafir
    Hani hiç Türk ismi koymuyormu bu millet ? Malum diziden dolayı Ertuğrul koyan bile olmamış'mı ?
  • Misafir
    Eger isimler arap kokenli olunca sorunlar cozulseydi arap ca isimler konulanlar tasidigi isimlere layik olabilseydi ortadogu bu halde olurmuydu.Milliyetinize sahip cikin hangi irk a mensup hissediyorsaniz artik
  • Misafir
    Bir tane Türkçe isim örnek verir misin
  • Misafir
    müslüman ismi diye birşey yoktur. bunlar arap kültüründe yer alan isimler. hayır islam ispanyada inseydi. gonzalo fernandez ismi mubarekmi olacaktı. kaldıki müşriklerin isimleride bunlardan farklı değildi. çünkü adam kendi kültüründeki isimleri kullanıyor. KENDİNİZ OLUN
  • Misafir
    ismail ?
  • Misafir
    2015'te ben oğluma verdim bu ismi :))
  • Misafir
    türkçe isim yok hepsi arap ?
  • Misafir
    malesef. arapça isim koyunca çocuk cennete gidecek sanıyolar heralde:)
  • Misafir
    Türkçe isim neler?
  • Misafir
    OĞLUMA ÇINAR İSMİNİ VERDİK
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