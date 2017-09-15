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Londra Doğal Tarih Müzesi, bu yıl 53. kez 'Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı'nı seçmek için için kolları sıvadı. 92 ülkeden 50 binden fazla başvurunun olduğu yarışmada finalistler belirlendi. Kazananlar yaklaşık 13 bin dolarlık para ödülünün yanı sıra Londra'ya da uçak bileti kazanacak. İşte 'Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı' finalistleri...

SERGEY GORSHKOV - RUSYA