2017 yılının magazin olayları

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Nevin'in bu açıklamalarından sonra Mehmet Ali Erbil de suskunluğunu bozdu. Erbil, "Benim için aile kavramı çok önemli bugüne kadar eşlerime olsun çocuklarıma olsun hep korumacı oldum, hep saygılı davrandım. Bu konularda konuşmak istemiyorum. Ama artık olaylar öyle bir raddeye geldi ki bir çocuk bir yavru iki insanın sevgisinden oluşur, böyle bir şey yok ortada. İki, üç kez görüştüğüm insandan ben nasıl çocuk sahibi olabilirim? Bugüne kadar böyle bir şey yaşamadım, böyle bir şey yaşamam da. Ama daha önceki çocuklarım sevgiden doğmuş parçalarım. İş başka raddeye geldi 2. el arabaya kadar istediler benden. 260 bin TL değerinde. Nevin hamileliği sonlandırdı." dedi.