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2017 yılının magazin olayları

26 Eylül 2017 Salı, 10:31:19 | Güncelleme: 31 Ekim 2017 Salı, 12:56:15

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    Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Ünlüler dünyası için 2017 yılı çok hareketli geçti. Bazı gelişmeler Türkiye gündemine de taşındı.

    Murat Başoğlu'nun yeğeni Burcu Başoğlu ile skandal görüntüleri... Yeşim Salkım'ın Gülben Ergen'e söylediği sözler...  Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'in korumalarının, kendilerini görüntüleyen muhabiri gasp etmesi ve Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in evlenmesi öne çıkan gelişmelerden bazılarıydı... 

    Yılın en çok konuşulan magazin olaylarını sizin için derledik...

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    ITIR ESEN'E ŞOK ÜZERİNE ŞOK!
    Miss Turkey 2017 Yarışmasında birinci seçilen Itır Esen'in tacı, sosyal medyada 15 Temmuz şehitleriyle ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle geri alındı.

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    Miss Turkey basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre; "Miss Turkey World" kraliçesi seçilen Itır Esen'in Twitter üzerinden 15 Temmuz şehitleriyle ilgili yaptığı bir paylaşımın incelemeye alındığı kaydedildi.

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    Açıklamada görüşlerine yer verilen Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, kuruluş amacı Türkiye'yi dünya çapında tanıtmak ve imajına katkıda bulunmak olan yarışmanın organizasyonunun böyle bir paylaşımı kabul etmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Sandıkçıoğlu, bu paylaşımı nedeniyle Itır Esen'in tacının geri alındığını bildirdi.

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    Esen'in tacının alınmasının ardından jüri puanlamasına göre ikinci olan Aslı Sümen birinci, puan sıralamasında üçüncü olan Pınar Tartan ikinci, dördüncü sırada olan Yasemin Çoklar ise üçüncü oldu.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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