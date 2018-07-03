Paris Haute Couture Moda Haftası'nda zarif esintiler

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Dünyanın tanınmış tasarımcılarının kreasyonlarını görücüye çıkardığı Paris Haute Couture Moda Haftası, 1 Temmuz'da başladı. Dior, Ralph and Russo gibi modaevlerinin 2018-19 Sonbahar/Kış koleksiyonlarını sergilediği organizasyonda Adriana Lima boy gösterdi. Bu sene 5 Temmuz'a kadar sürecek olan Paris Haute Couture Moda Haftası'nda, tasarımcıların koleksiyonlarını sizler için bir araya getirdik.

MAXIME SIMOENS