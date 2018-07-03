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Paris Haute Couture Moda Haftası'nda zarif esintiler

03.07.2018 - 09:34 | Güncelleme:

Fransa’nın başkenti Paris’te, dünyaca ünlü modacıların koleksiyonlarını görücüye çıkardığı Paris Haute Couture Moda Haftası, ihtişamlı defilelerle devam ediyor. İşte 1-5 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek Paris Haute Couture Moda Haftası'nda koleksiyonlarını sergileyen tasarımcılar...

  • 1 2018-2019 Paris Haute Couture Moda Haftası'nda zarif esintiler
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    Dünyanın tanınmış tasarımcılarının kreasyonlarını görücüye çıkardığı Paris Haute Couture Moda Haftası, 1 Temmuz'da başladı. Dior, Ralph and Russo gibi modaevlerinin 2018-19 Sonbahar/Kış koleksiyonlarını sergilediği organizasyonda Adriana Lima boy gösterdi. Bu sene 5 Temmuz'a kadar sürecek olan Paris Haute Couture Moda Haftası'nda, tasarımcıların koleksiyonlarını sizler için bir araya getirdik.

    MAXIME SIMOENS

  • 2 2018-2019 Paris Haute Couture Moda Haftası'nda zarif esintiler
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    HANY EL BEHAİRY

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    BERTRAND GUYON - SCHIAPARELLI

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    IRIS VAN HERPEN

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  • 31 2018-2019 Paris Haute Couture Moda Haftası'nda zarif esintiler
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    MARIA GRAZIA CHIURI - DIOR

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  • 34 2018-2019 Paris Haute Couture Moda Haftası'nda zarif esintiler
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  • 36 2018-2019 Paris Haute Couture Moda Haftası'nda zarif esintiler
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  • 41 2018-2019 Paris Haute Couture Moda Haftası'nda zarif esintiler
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  • 42 2018-2019 Paris Haute Couture Moda Haftası'nda zarif esintiler
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  • 43 2018-2019 Paris Haute Couture Moda Haftası'nda zarif esintiler
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    RALPH AND RUSSO

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