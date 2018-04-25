Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarında iyileştirme yapıldı. Alınan bilgiye göre, 2018 Yılı Yan Ödeme Kararnamesi 18 Nisan'da onaylandı.

Buna göre, özlük haklarını Türk Silahlı Kuvvetleri Kanununa göre alan subay, astsubay ve uzman erbaşların maaşlarında 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere aylık net 400 lira iyileştirme yapıldı.

Öte yandan mayın arama ve temizleme timlerinde görev yapanlarla komando, SAT/SAS gibi personelle ilgili de çeşitli konularda iyileştirmelerin yapıldığı öğrenildi.

2018 ASTSUBAY MAAŞI NE KADAR?

İçişleri Bakanlığı bünyesinde yer alan Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunmakta olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan astsubaylar kıdemlerine göre maaş almaktadır. Astsubayların aldıkları net maaş genel olarak 4 bin lira ile 5 bin TL arasında değişiklik göstermekte olup bu tutara kıdem, tazminat, sınıf, görev, aile, çocuk vb. gibi durumlarında dahil edilmesi ile maaşlar daha da yükselebilmektedir.