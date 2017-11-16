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Rusya'da yapılacak 2018 Dünya Kupası'na bilet alan 32 takım belli oldu. Grup maçlarının ardından play-off maçları da oynandı ve artık geriye sadece haziran ayında başlayacak bu muhteşem şöleni beklemek kaldı... Kuralar, 1 Aralık Cuma günü Rusya'da çekilecek.