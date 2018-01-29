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Ünlü yapımcı Harvey Weinstein’ın yaklaşık 100 ünlü kadını taciz ettiğinin ortaya çıkmasının ardından film sektöründe başlayan “Time’s Up” ve “MeToo” hareketlerine müzisyenlerden de destek geldi. Pek çok ünlü, sanat dünyasındaki cinsiyet eşitsizliği ve tacizi protesto etmek için törene ”barış”, “eşitlik” ve “direniş” gibi çeşitli anlamları bulunan “beyaz gül” takarak geldi.