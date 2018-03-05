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The OA

Bu yıl ikinci sezonu beklenen The OA'da, kaybolduktan 7 yıl sonra geri dönen genç bir kadının hikayesi anlatılıyor. Artık gizemli yeteneklere sahip olan genç kadın, gizli bir görev için 5 yabancıyla birlikte bir ekip kurar... Dizinin yaratıcıları, daha evvel bilim kurgu türünde pek çok işe imza atmış Zal Batmanglij ve başrolde de izlediğimiz Brit Marling. Yapımcıların ise daha evvelki işleri arasında True Detective de bulunuyor...