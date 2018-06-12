Binlerce memur adayının merakla beklediği gün geldi. ÖSYM yerleştirme takvimini açıkladı. Memur adayları takvimin açıklanmasının ardından "2018 KPSS/1 yerleştirme işlemleri ne zaman?" "2018-KPSS/1 yerleştirme takvimi belli oldu mu?" sorularını sormaya başladı.

Peki KPSS-2018/1 yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...

KPSS-2018/1 YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

KPSS yerleştirme işlemleriyle ilgili takvim ÖSYM tarafından yayınlandı.

Takvime göre;

DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması 12 Mart - 11 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılmıştı.

ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması ise; 26 Haziran - 05 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek.

KPSS-2018 2. yerleştirme işlemleri için ise tercihler ise 11 ila 20 Aralık tarihleri arasında ÖSYM tarafından memur adaylarından alınacak.

Konuyla ilgili Devlet Personel Başkanlığı tarafından şu açıklama yapılmıştı:

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 1’inci maddesinin ikinci fıkrasında "DPB'ce, ÖSYM'nin de görüşü alınmak suretiyle her yılın Ocak ayında bir yerleştirme takvimi belirlenir ve ilan edilir." hükmüne yer verilmiş olup, ilgili hüküm gereğince belirlenen 2018 yılı KPSS merkezi yerleştirme takvimi ile ÖSYM Başkanlığınca yayımlanan 2018 KPSS, başvuru ve planlanan sonuç açıklama tarihlerine aşağıda yer verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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