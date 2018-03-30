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Yerel kültürümüzden aldığı kodları, global moda trendleriyle harmanlayarak her sezon farklı ve beklenti uyandıran defilelere imza atan moda tasarımcısı Niyazi Erdoğan’ın Sonbahar/Kış 2018 koleksiyonu için ilham kaynağı bu kez kendi ailesi yani anne ve babası.