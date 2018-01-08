Son yıllarda özellikle dini bayramların yaz aylarına denk gelmesi ve hafta sonlarıyla birleşmesinden dolayı çalışanlar yıllık izinlerini kullanmadan tatile çıkma şansı yakalıyor. Peki 2018'de resmi tatil ile Ramazan ve Kurban Bayramları'nda çalışanlar kaçar gün tatil yapacak?
2018 TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ
YILBAŞI 1 GÜN 01 OCAK 2018 PAZARTESİ
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN 2018 PAZARTESİ
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ 1 GÜN 01 MAYIS 2018 SALI
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS 2018 CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI AREFESi YARIM GÜN 14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI 1 GÜN 15 HAZİRAN 2018 CUMA
RAMAZAN BAYRAMI 2 GÜN 16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI 3 GÜN 17 HAZİRAN 2018 PAZAR
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ 1 GÜN 15 TEMMUZ 2018 PAZAR
KURBAN BAYRAMI AREFESİ YARIM GÜN 20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 21 AĞUSTOS 2018 SALI
KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 24 AĞUSTOS 2018 CUMA
ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE
CUMHURİYET BAYRAMI 1 GÜN 29 EKİM 2018 PAZARTESİ
ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ 10 KASIM 2018 CUMARTESİ
ÖĞRETMENLER GÜNÜ : 24 KASIM 2017 CUMA
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