23 Nisan tatil mi? sorusu, hem öğrenciler hem de işçiler tarafından merakla soruluyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurt genelinde çeşitli etkinlikler ve kutlama programlarıyla kutlanacak. Peki 23 Nisan tatil mi? 23 Nisan hangi güne denk geliyor?

23 NİSAN TATİL Mİ? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgiye göre, 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir ve bu özel günde 1 iş günü resmi tatil uygulanmaktadır.

Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir. (2)

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

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