24 Haziran Ankara Keçiören Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Ankara Keçiören Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Ankara Keçiören 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. ilçe genelinde seçime katılım oranı yüzde 88.10 olarak belirlenirken, saat 20:01 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 41.7 duyruldu. Ankara Keçiören 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Recep Tayyip Erdoğan: 139.484 oyla yüzde 58.26 - Muharrem İnce: 70.709 oyla yüzde 29.53 - Meral Akşener: 22.274 oyla yüzde 9.30 - Selahattin Demirtaş: 4.176 oyla yüzde 1.74 - Temel Karamollaoğlu: 2.370 oyla yüzde 0.99 - Doğu Perinçek: 396 oyla yüzde 0.17



Ankara Keçiören 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 139.484 oyla yüzde 58.26Muharrem İnce: 70.709 oyla yüzde 29.53Meral Akşener: 22.274 oyla yüzde 9.30Selahattin Demirtaş: 4.176 oyla yüzde 1.74Temel Karamollaoğlu: 2.370 oyla yüzde 0.99Doğu Perinçek: 396 oyla yüzde 0.17

Genel seçime katılımın yüzde 88.67 oranında sağlandığı Ankara Keçiören ilçe genelinde saat 20:01 itibarıyla sandıklar yüzde 21 oranında açıldı. 2018 Ankara Keçiören seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 72.776 oyla yüzde 60.1 - Millet İttifakı: 42.278 oyla yüzde 34.91 oranında oy aldı. 2018 Ankara Keçiören seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 54.877 oyla yüzde 45.32 - CHP: 25.651 oyla yüzde 21.18 - MHP: 17.899 oyla yüzde 14.78 - İYİ Parti: 14.738 oyla yüzde 12.17 - HDP: 5.303 oyla yüzde 4.38 - SP: 1.889 oyla yüzde 1.56



Saat 20:01 itibarıyla 2018 Ankara Keçiören seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 72.776 oyla yüzde 60.1Millet İttifakı: 42.278 oyla yüzde 34.91AK Parti: 54.877 oyla yüzde 45.32CHP: 25.651 oyla yüzde 21.18MHP: 17.899 oyla yüzde 14.78İYİ Parti: 14.738 oyla yüzde 12.17HDP: 5.303 oyla yüzde 4.38SP: 1.889 oyla yüzde 1.5616 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.İstanbul Eyüpsultan 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…