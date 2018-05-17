Türkiye, yeni cumhurbaşkanını seçmek ve 27. Dönem Parlamentosu’nu belirlemek üzere 24 Haziran’da sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı seçimi ile milletvekili genel seçiminde yurtiçinde 56 milyon 342 bin 263, yurtdışında da 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen sandık başına gidecek. 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne AK Parti, BBP, BTP, CHP, DP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katılacak. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) hazırladığı seçim takvimi kapsamında siyasi partiler milletvekili aday listelerini 21 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar YSK’ya verecek, kesin aday listeleri 30 Mayıs’ta ilan edilecek. Yurtdışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 7 Haziran’da başlayacak.

Seyyar sandık uygulaması, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığı, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için aynı gün sandığa gidilmesi gibi pek çok ilke sahne olacak 24 Haziran’daki seçimlerde ayrıca Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partiler ittifak yaparak seçime girecek.

AK Parti ve MHP’nin “Cumhur İttifakı” protokolü 4 Mayıs’ta, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Partinin (DP) kurduğu “Millet İttifakı”nın protokolü 5 Mayıs’ta YSK’ya teslim edildi. 24 Haziran seçiminde yeni parlamentonun yanı sıra cumhurbaşkanı da seçilecek.

Gazete Habertürk'ün haberine göre seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak oyunu kullanacak. AK Parti ve MHP’nin kurduğu “Cumhur İttifakı” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, CHP Muharrem İnce’yi, HDP Selahattin Demirtaş’ı cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Seçmenlerin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak üzere başvuran ve gereken 100 bin imzayı toplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de cumhurbaşkanı adayları olarak yarışacak.

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