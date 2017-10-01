24. Uluslararası Adana Film Festivali'nde ünlü oyuncudan yönetmene protesto

24. Uluslararası Adana Film Festivali'nde büyük bir şok yaşandı. Meltem Cumbul ödül alan yönetmeni sahnede protesto etti.

Adana Film Festivali dün akşam yapılan ödül töreniyle son buldu.

Gecede siyah beyaz çektiği Buğday filmiyle Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Semih Kaplanoğlu sahneye çıktığı sırada herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Sahnede kendisine elini uzatan Kaplanoğlu'na karşılık vermeyen Meltem Cumbul elini geri çekip sırtını döndü. Gecenin sunuculuğunu yapan Cumbul'un bu protestosu salondakilerin büyük şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken oyuncu Caner Cindoruk da ayağa kalkıp duruma tepki gösterdi.

Gecede verilen ödüller ise şöyle:

En İyi Film: Onur Ünlü (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yoktur)

Yılmaz Güney Ödülü: Onur Saylak (Daha)

Adana İzleyici Ödülü: Onur Saylak (Daha)

En İyi Yönetmen: Onur Ünlü (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

En İyi Senaryo: Barış Bıçakçı-Pelin Esmer (İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Kadın Oyuncu: Başak Köklükaya (İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Erkek Oyuncu: Fatih Artman (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

En İyi Müzik: Mustafa Biber (Buğday)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Gökhan Tiryaki (İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Sanat Yönetmeni: Naz Eraydağ (Buğday)

En İyi Kurgu: Ayris Alptekin (Kar)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın: Hare Sürel (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek: Ahmet Varlı (Taş)

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu: Hazar Ergüçlü (Kar)

Jüri Özel Ödülü: Emre Yeksan (Körfez)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu: Hayat Van Eck (Daha)-Halil Bahadır (Kar)

Film - Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Semih Kaplanoğlu (Buğday)

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Film: Onur Saylak (Daha)

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24. Uluslararası Adana Film Festivali

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