Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törende süper teşvik belgesi alan 19 firmadan biri olan Tosyalı Holding, 28 milyar liralık yatırımla ikinci sırada yer aldı. Cevherden çelik üretilecek entegre tesisin inşaatına 1 yıl içinde başlanacak. Projenin ekonomiye yıllık 6 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre projeyi anlatan Tosyalı Holding Başkanı Fuat Tosyalı, cevherden çelik üretecek ilk özel sektör firması olacaklarını belirtti. Tosyalı, yatırımın başta Osmaniye olmak üzere birçok ili kapsadığını, demir cevherini çıkaracakları madenin ön çalışmalarını yaptıklarını belirterek “Sivas Divriği veya Malatya Hekimhan bölgesi olabilir” dedi.

PASLANMAZ ÇELİK

Geçen yıl 9 milyon ton yassı çelik ithal edildiğini hatırlatan Tosyalı, “Bu alanda yatırıma, giderek artan ihtiyaç var. Yerlilik oranını yükseltmedeki kararlılık bize en büyük teşvik” diye konuştu. Madenden başlayıp son ürüne kadar olan bir metalurji yatırımı yapacaklarını belirten Tosyalı, “Yatırım programımızda paslanmaz çelik de var” dedi. Yatırımın 5 bin doğrudan, 50 bin dolaylı istihdam sağlayacağını kaydeden Tosyalı, şu bilgileri verdi: “2022’den itibaren piyasaya yerli ürün vererek ithalatı ikame ederiz. Hedefimiz 3 milyar dolarlık ithalatı ikame etmek ve milli ekonomiye ise 6 milyar dolarlık yıllık katkıda bulunmak.”

‘BİRİKİMİMİZ YETER YABANCI ORTAK OLMAYACAK’

Tosyalı, “Varlıklarımız bu yatırımı fazlasıyla karşılar. Yabancı ortağımız olmayacak, kendi gücümüz de birikimimiz de yeter. Birçok ülkeden uluslararası finansman kuruluşlarıyla görüşeceğiz” dedi.

AKKUYU’NUN ÇELİĞİ YERLİ ÜRETİCİDEN

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Başkanlığı’nı da yürüten Tosyalı, Akkuyu nükleer santralında ihtiyaç duyulacak çeliğin yerli üreticilerden temin edileceğini belirtti. Bu konuda çalışmaların başladığını kaydeden Tosyalı, “Akkuyu için kalite analizlerini temin ettik. Nükleer santralda kullanılacak çeliği üretecek kapasitede olan şirketler kalite yeterlilik belgelerini alarak irtibata geçiyorlar” dedi.