Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törende süper teşvik belgesi alan 19 firmadan biri olan Tosyalı Holding, 28 milyar liralık yatırımla ikinci sırada yer aldı. Cevherden çelik üretilecek entegre tesisin inşaatına 1 yıl içinde başlanacak. Projenin ekonomiye yıllık 6 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor.
Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre projeyi anlatan Tosyalı Holding Başkanı Fuat Tosyalı, cevherden çelik üretecek ilk özel sektör firması olacaklarını belirtti. Tosyalı, yatırımın başta Osmaniye olmak üzere birçok ili kapsadığını, demir cevherini çıkaracakları madenin ön çalışmalarını yaptıklarını belirterek “Sivas Divriği veya Malatya Hekimhan bölgesi olabilir” dedi.
PASLANMAZ ÇELİK
Geçen yıl 9 milyon ton yassı çelik ithal edildiğini hatırlatan Tosyalı, “Bu alanda yatırıma, giderek artan ihtiyaç var. Yerlilik oranını yükseltmedeki kararlılık bize en büyük teşvik” diye konuştu. Madenden başlayıp son ürüne kadar olan bir metalurji yatırımı yapacaklarını belirten Tosyalı, “Yatırım programımızda paslanmaz çelik de var” dedi. Yatırımın 5 bin doğrudan, 50 bin dolaylı istihdam sağlayacağını kaydeden Tosyalı, şu bilgileri verdi: “2022’den itibaren piyasaya yerli ürün vererek ithalatı ikame ederiz. Hedefimiz 3 milyar dolarlık ithalatı ikame etmek ve milli ekonomiye ise 6 milyar dolarlık yıllık katkıda bulunmak.”
‘BİRİKİMİMİZ YETER YABANCI ORTAK OLMAYACAK’
Tosyalı, “Varlıklarımız bu yatırımı fazlasıyla karşılar. Yabancı ortağımız olmayacak, kendi gücümüz de birikimimiz de yeter. Birçok ülkeden uluslararası finansman kuruluşlarıyla görüşeceğiz” dedi.
AKKUYU’NUN ÇELİĞİ YERLİ ÜRETİCİDEN
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Başkanlığı’nı da yürüten Tosyalı, Akkuyu nükleer santralında ihtiyaç duyulacak çeliğin yerli üreticilerden temin edileceğini belirtti. Bu konuda çalışmaların başladığını kaydeden Tosyalı, “Akkuyu için kalite analizlerini temin ettik. Nükleer santralda kullanılacak çeliği üretecek kapasitede olan şirketler kalite yeterlilik belgelerini alarak irtibata geçiyorlar” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.