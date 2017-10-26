Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tatil konusu da gündeme geldi. Cumhuriyetin 94. yılı, 29 Ekim'de yapılacak etkinlik ve organizasyonlarla kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı öncesinde vatandaşlar "29 Ekim tatil mi? 30 Ekim tatil mi olacak?" sorularını sormaya başladı. Peki 29-30 Ekim tatil mi? Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? İşte detaylar...

29-30 EKİM TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı öncesinde vatandaşlar büyük heyecanla bekleyişini sürdürüyor. Milli bayramlar arasında yer alan Cumhuriyet Bayramı'nda, Cumhuriyetin 94. yılı kutlanacak ve kutlamalar dahilinde çeşitli etkinlikler ile organizasyonlar düzenlenecek.

Cumhuriyet Bayramı beklenirken bir yandan da 29-30 Ekim tarihlerinin tatil olup olmayacağı da merak edilen konular arasındaki yerini aldı. İnternet üzerinde "29-30 Ekim tatil mi?" şeklinde arama yapan vatandaşlar bu günlerin resmi tatil olup olmadığını araştırıyor.

Bilindiği üzere ülkemizde kutlanan Milli bayramlarda resmi tatil uygulanıyor ve 29 Ekim 2017 günü resmi tatil olacak. Resmi tatil kapsamında devlet kurumları, bankalar, eczaneler ve resmi tatil uygulanan kurumlar kapalı olacak. Öte yandan 30 Ekim tarihi ise herhangi bir milli bayram özelliği taşımadığı için ve resmi tatil sıfatıyla yer almadığı için tatil olmayacak.

Resmi bayram günleri

1. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

3. 30 Ağustos Zafer Bayramı

4. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI NEDİR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi.

29 Ekim 1923'te TBMM, 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)'nda yaptığı değişiklikle devletin yönetim biçimini Cumhuriyet olarak ilan etmiştir ve Cumhuriyetin ilanının yapıldığı gece atılan 101 pare top ile kutlanmış ve ilk Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1924 tarihinde büyük şenliklerle kutlanmıştır.

Cumhuriyet Bayramı, günümüzde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanmaktadır. 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere resmi tatil ilan edilmiştir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kutlamalar dahilinde çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler düzenlenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin 10. yılı kutlamalarının yapldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak ifade etmiştir.

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