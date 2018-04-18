Takvim'in haberine göre; yeni sezon öncesi golcü transferi için çalışmalara başlayan üç büyüklerin gözü aynı isimde...

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş sezon sonunda Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona erecek olan Facundo Ferreyra'yı listesine aldı. Arjantinli yıldızla özellikle Fenerbahçe'nin çok yakından ilgilendiği belirtiliyor. Son iki sezonda büyük bir forvet sıkıntısı yaşayan Sarı-Lacivertliler bu sezon 38 resmi maçta 28 gol atan Ferreyra'yı mutlaka kadrosuna katmak istiyor.

BONSERVİSSİZ OLMASI ÇOK ÖNEMLİ

33 yaşındaki Gomis'in yanına mutlaka çok kaliteli bir forvet isteyen Cimbom da gözünü 27 yaşındaki futbolcuya dikmiş durumda... Cenk Tosun'un Everton'a satışının ardından Negredo ve Love ikilisinden beklediği katkıyı alamayan Kartal'ın da listesinin üst sıralarında Ferreyra bulunuyor. Tangocu'nun sezon sonu serbest kalacak olması da iştah kabartıyor. Alınan bilgilere göre üç büyüklerin dışında 3-4 kulüp daha Facundo Ferreyra ile yakından ilgileniyor...

2013 yılında Velez'den Shakhtar'a transfer olan Arjantinli forvet beklenen çıkışı son iki sezonda yaptı. 2014 yılında Newcastle'da 1 sezon kiralık oynayıp geri dönen Ferreyra 1.86 boyunda. Yıldız futbolcu her iki ayağını da çok etkili kullanabilen bir forvet.