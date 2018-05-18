18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası, bu yıl da dopdolu geçecek. Bugün ‘Müzeler Gecesi’ etkinliği gerçekleştirilecek.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Arkeoloji Müzeleri, Ayasofya Müzesi ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi bu gece 23.00’e kadar açık kalacak ve normal kapanış süresinden sonra ücretsiz gezilebilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da bir açıklama yaparak, “Tüm insanlığa hizmette bulunan müze çalışanlarının ve bu alanda emeği geçen herkesin ‘Müzeler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

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