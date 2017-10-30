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Her iki taraf arasında dengeyi sağlayabilirseniz bu dolunaydan fayda sağlayabilirsiniz. Yine bu Cumartesi maddi konularda çok farklı ve değişik hareket etmek isteyebilir ve harcamalarınızı kafanıza göre yapabilirsiniz. Özel ilişkilerinizde olaylara tek yönlü bakış açınızı biraz daha esnetmeye çalışın.