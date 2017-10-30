30 Ekim 2017 Pazartesi, 00:19:49 | Güncelleme: 00:33:03
HABERTURK.COM
Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 30 Ekim-05 Kasım haftası burç yorumunuz...
1
1|69
Çevrenizdeki insanlara işleri konusunda yardım etmeniz sizi mutlu edeken bir yandan da kendi hayatınız için önemli kararlar almak arzusunda olabilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar.
HABERİN DEVAMI
2
2|69
Bu haftabaşı geçmiş değerlendirmeleriniz ön planda olacak. Olaylara daha geniş açıdan bakacaksınız. Diğer insanlara maddi manevi yarddım etme isteğiniz bu hafta devrede. Cuma günü ortaklaşa işlerinizde sorumluluklarınızı gelecek planlarınıza taşımak isteyebilirsiniz.
3
3|69
Bir yandan da işinizde aradığınız destekleri bulacaksınız. Cumartesi sabah saatlerinde Boğa burcunda bir Dolunay oluşuyor.Para evinizde oluşan dolunay, parasal konularda sahip olduklarınızı size sorgulatabilir. Elinize bir para geçebilir.
4
4|69
Ortaklaşa başladığınız bir işin sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Dolunay zamanı dengeleri korumak, iniş çıkışları kontrol etmek kolay olmadığından, para dengenizi korumaya çalışın. Bir yandan da özel hayatınızda çabuk sıkılmalara, patlamalara ve ilişki kopuşlarına hazır olacaksınız. Kendi hayatınıza yönelik davranışlarınız sevdiğiniz insanın size tepki göstermesini kolaylaştırabilir.
HABERİN DEVAMI
5
5|69
Pazar günü itibarıyla yurtdışı bağlantılı işler, medya, hukuk, seyahat ve eğitim alanlarınız önem kazanıyor. Yeni insanlarla iletişim içine girmek isteyebilirsiniz. Kariyerinizde ilişkilerinizi doğru bir noktaya taşıyacağınız bir dönem içine giriş yapıyorsunuz.
6
6|69
Bu haftabaşı sosyal çevrenizin bağlantılarını kullanabilir, takım işlerinizde duygusal yaklaşımlar sergileyebilirsiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Kendinizi eğitmek ve geliştirmek için çok uğraşıyorsunuz ama bu uğraşılarınızın karşılığını en çok birebir ilişkilerinizde göreceksiniz.
7
7|69
Arkadaşlarınıza yardım etmek öne çıkabilir. Bu hafta özel hayatınızda keyifli ve yardımsever etkiler önem kazanacak. Bir yandan da sahip olduklarınızı önemseyeceksiniz. Aşk hayatınızda paylaşımcı yanlarınızı daha fazla öne çıkarmalısınız. Sanatsal işleriniz varsa Cuma günü güzel gelişmeler içinde olabilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
8
8|69
Cumartesi sabah saatlerinde Boğa burcunda bir Dolunay oluşuyor. Hayatınızla ilgili önemli bir olay veya karar devreye girebilir. Özel hayatınıza odaklı olduğunuz bu dönemde bir ortaklığı veya evliliği bitirme kararı ya da tam tersi evliliğe soyunma ve ortaklı işlerde bulunma kararı karşınıza gelebilir.
9
9|69
Partnerinizin konuları bu dolunayda ilgilenmeniz gereken alanlardan. Bir yandan da tepkisel davranışlarınız gündelik hayatınızda beraber çalıştığınız insanlara karşı sıkıntı yaratabilir. Sıkılganlıklarınız sonucunda ilişkilerinizi çıkmaza sokmayın.
10
10|69
Pazar günü itibarıyla 15 gün boyunca bankanızla görüşmeler artabilir, vergi konularına çözümsel yaklaşmak isteyebilir, nafaka işiyle uğraşabilirsiniz ya da bir miras konusuyla ilgili konularda kafanız çözüme yönelik çalışabilir. Parasal konularda çok çabuk fikirler üreteceksiniz.
HABERİN DEVAMI
11
11|69
Bu haftabaşında iş ve kariyer alanlarınızın üzerine eğilebilirsiniz sevgili İkizler ve yükselen İkizler. İş bitiriciliğinizi, ortak para alanlarınızda gösterebilirsiniz. Bu Pazartesi iş alanlarınızda kalabalık yerlerde bazı işlerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz. Fırsatlarınızı iyi değerlendirmeye çalışın.
12
12|69
Bu hafta iş hayatınızdaki yardımsever ve fedakar etkileriniz ortaya çıkabilir. Ya da toplumsal konularla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Aşk hayatınızda, çocuklarınızla ilgili konularda kalıcı adımlar atılabilir. Özellikle Cuma günü bu alanlarda güzel gelişmeler yaşanabilir.
13
13|69
Cumartesi sabah saatlerinde Boğa burcunda bir Dolunay oluşuyor. Bu dolunayda, bir işin gizli-saklı bir yanını öğrenebilir veya iş alanlarınızda problemlerinizin ardında yatan gerçek sebeplerle karşılaşabilirsiniz. Sağlığınıza da her zamankinden daha fazla dikkat etmelisiniz.
HABERİN DEVAMI
14
14|69
Bir yandan da aşk hayatınızda, arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde çabuk sıkılganlıklara, kafanıza göre davranmaya meyilli olacaksınız. Çevrenizdeki insanlarla anlaşmak kolay olmayacak, olayları davranışlarınızla körüklemeyin. Pazar günü itibarıyla özel hayatınıza eğileceksiniz.
15
15|69
Sevdiğinizle aranızdaki konuları halletmek, konuşmak, için de uygun bir dönem olabilir. 15 Gün boyunca ilişkilerinizi konuşabilir, irtibat halinde olacağınız insanlardan onay almak isteyebilirsiniz. Önemli anlaşmalar, kontratlar yapabilirsiniz.Taşınma konusuyla ilgili kararlar devreye girebilir ya da istediğiniz bir danışmanlık varsa alabilirsiniz.
16
16|69
Geleceğinizi şekillendireceğiniz bu haftabaşında dış ortamlarda bulunmak hoşunuza gidebilir sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Özel hayatınızda tutkularınızı sevdiğiniz insana göstermek sizin için önemli olabilir.
HABERİN DEVAMI
17
17|69
Sahiplenilmek hoşunuza gidiyor. Partnerinizle geziler ve seyahatlerde bulunabilirsiniz.Bu hafta aşk ve eğlence hayatınız için fedakar, yardımsever ve şefkatli tavırlarınız ortaya çıkmaya başlıyor.
18
18|69
Aile hayatınız için üstleneceğiniz sorumluluklarda, sevdiğiniz insandan beklediğiniz desteği alacaksınız. Ortaklaşa iş yapıyorsanız ortağınızın etkili gücü sayesinde bir anlamda işlerinizi de toparlamanın yolunu bulacaksınız. Bu etkiler Cuma günü işlerinizde kendisini gösterebilir.
19
19|69
Cumartesi sabah saatlerinde Boğa burcunda bir Dolunay oluşuyor. Dolunayla birlikte arkadaşlarınızdan alacağınız haberler sizi hassaslaştırabilir. Onlarla olan bağlantılarınıza dikkat edin. Ya da ortaya çıkacak bir organizasyon, özel hayatınız ve sosyal ortamınız arasında bir dengesizliğe neden olabilir.
HABERİN DEVAMI
20
20|69
Bir yandan da aile hayatınızdaki ilişkilerinizde sıkılganlıklara ve tepkilere açıksınız. Göz önünde olacağınız yerlerde bu tepkileri daha kolay göstereceksiniz. Bir yandan söylenip, diğer yandan işleri halletmek duygusal olarak sizi zorlayabilir.
21
21|69
Pazar günü itibarıyla 15 gün boyunca sağlık kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Sağlığınızı ve beslenmek şeklinizi konuşmak, düzenlemek için harekete geçebilirsiniz. İş hayatınızda da önemli konuşma ve görüşmeler içine gireceksiniz. Beraber çalıştığınız insanlarla iletişiminizi arttıracaksınız. Yeni planlar, yeni projelerle yola koyulabilirsiniz.
22
22|69
Bu haftabaşında fikirlerinizi ve düşüncelerinizi kendinize saklayabilir, etrafınızda olup biten konulara farklı yaklaşımlar sergileyebilirsiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Aile hayatınız ya da eviniz için atacağınız adımlar sizi daha da güçlü kılabilir. Herşeyi planlayarak ve parasal konuları gözden geçirerek adım atacaksınız. Haftanız ortak ödemelerinizle başlayabilir.
HABERİN DEVAMI
23
23|69
Bu hafta devreye giren yardımsever, fedakar etkileriniz ailenize her konuda yardım etmeyi karşınıza getirebilir. Sanatsal, yaratıcılığa dayalı işlerinizde doğru iletişim ve doğru ilişkilerle Cuma günü istediğiniz adımları atabileceksiniz. Bir yandan da iş hayatınızda etkili insanların desteğini ve gücünü üzerinizde hissetmeniz mümkün.
24
24|69
Cumartesi sabah saatlerinde Boğa burcunda bir Dolunay oluşuyor. Bu dolunay, aile ve iş hayatınızda önemli gelişmelere neden olabilir. Özellikle aile hayatınızdaki yoğunluğunuz, iş alanlarınızda kritik kararlar almanıza veya iş konularında hassaslıklar yaşamanıza yol açabilir.
25
25|69
Kariyerinize, toplum önü duruşunuza, iş hayatınıza bu Dolunayda dikkatlice yaklaşın çünkü fikirlerinizdeki gitgelleri etrafınızdaki insanlara anlık çıkışlarla yansıtmak ilişkilerde tansiyonu arttırabilir. İnsanların yaptıklarına önem vermeyi unutmayın.
HABERİN DEVAMI
26
26|69
Pazar günü itibarıyla aşk hayatınız hareketlenebilir. Eğitimsel konulara, öğretmenlik gibi konulara eğilebilirsiniz. Kitap okumak, hobilere yönelmek, bu konuları insanlarla konuşmak, tartışmak ve hoşlandığınız insana açılmak öne çıkabilir.
27
27|69
Çocuğunuz varsa onunla olan iletişiminiz artabilir. Özel hayatınızda sorunlar varsa bunları konuşmalı ve fikirlerinizi ortaya dökmekten çekinmemelisiniz.
28
28|69
Bu haftabaşında özel hayatınızda hem partnerinizle, hen de çevrenizde olan insanlarla planlar yapmak isteyebilirsiniz sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Güçlü iletişimle aşk hayatınız giderek güzelleşebilir.
HABERİN DEVAMI
29
29|69
Sevdiğiniz insanı düşünerek hareket edeceksiniz. Bu hafta özel hayatınızda sevdiğiniz insana karşı ve yakın çevrenize karşı şefkatli ve yardımsever tavırlar içine gireceksiniz.
30
30|69
Özellikle Cuma günü aile hayatınıza yapacağınız parasal destekler sizi mutlu edebilir. Bir yandan da güçlü etkilerle yaratıcılığınızı, keyfinizi; eğlenceli konu ve olaylarla ortaya koymasını başaracaksınız.
31
31|69
Cumartesi sabah saatlerinde Boğa burcunda bir Dolunay oluşuyor. Bu dolunay, yakın çevrenizle, uzak bağlantılarınız arasındaki dengeyi iyi korumanız gerektiğine dikkat çekiyor.
HABERİN DEVAMI
32
32|69
Etrafınızda olup bitenler sizi de etkileyecek. Ortaya çıkacak bir seyahat, işlerinizi organize etmeniz açısından sizi zorlayabilir. Uzaktaki akrabalarınızdan, insanlardan haberler alabilirsiniz. Bir yandan da parasal konularda anlık kararlar almamalı ve sıkılganlıklarla çok ciddi harcamalarda bulunmamalısınız.
33
33|69
Ailenize gereken desteği ve özeni göstermeye çalıştığınız bu dönemde sadece kendi ihtiyaçlarınıza odaklanmayın. Pazar günü itibarıyla ev hayatınızı yakın plana alma, evle ilgili planlar içine girme, aile arasında önemli konuların konuşulması, bir ev alımına, satımına odaklanabilirsiniz.
34
34|69
Aile büyüklerinizle iletişiminizin artması önünüzdeki 15 günlük dönemde sıkıntılarınız varsa bunların giderilmesinde önemli rol oynayabilir.
HABERİN DEVAMI
35
35|69
Bu haftabaşında rutin günlük işlerinizin, sağlığınızla ilgili konuların üzerine eğilebilirsiniz sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Aileniz için yapmanız gerekenler sizi huzurlu ve mutlu kılabilir. Parasal konularda onlara yardım edebilir bir yandan da günlük işlerinizle uğraşabilirsiniz.
36
36|69
Bu hafta yapılması gereken günlük işlerinizde fedakar, yardımsever etkiler devrede olacak. Enerjinizi daha sağlam ve kuvvetli tutmanız gerekebilir. Haftasonuna doğru özellikle Cuma günü istediğiniz gücü kendinizde bulacaksınız. Aynı zamanda aile hayatınızdan alacağınız destekler de zorlanmalarınızı aşmanızı sağlayacak.
37
37|69
Cumartesi sabah saatlerinde Boğa burcunda bir Dolunay oluşuyor. Dolunay, ortaklaşa para alanlarınızı etkileyecek. Sevdiğiniz insanın para durumunda oluşan bir gelişme sizi hassas kılabilir. Veya ortaya çıkan bir borç veya ödeme sizi sıkabilir. Her halükarda parasal konularda bu dolunay dengeyi iyi sağlamaya çalışın.
HABERİN DEVAMI
38
38|69
Bir yandan da bu Cumartesi özel ilişkilerinizde dengeyi oturtmak, karşı tarafla anlaşmak kolay olmayabilir. Partnerinizin anlık çıkışları duygusal tepkileri canınızı sıkabilir. Yakın çevrenizle yapacağınız kısa vadeli planlar ve kalabalık içinde olmak çok daha iyi gelecek.
39
39|69
Pazar günü itibarıyla 15 gün boyunca iletişim, satış, reklam, pazarlama, bilgisayar sektöründen birinde çalışıyorsanız bu alanda konuşmalar, görüşmeler ve toplantılar hızlanacak. Kafanız bu alanlarda hızlı ama biraz dağınık çalışabilir. Yakın çevrenizdeki insanlarla olan iletişiminizi hızlandıracaksınız.
40
40|69
Haftaya oldukça yaratıcı ve keyifli etkilerle başlayacaksınız sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Sizinle güçlü irtibat sağlayan veya iyi anlaşan insanlara her yönüyle kendinizi açıyorsunuz. Bu Pazartesi yakın çevrenizle paylaşımlarınız artacak ve aşk hayatınızdan bahsedeceksiniz. Gerçekçi adımlar en önem vermeniz gereken konu olmalı.
HABERİN DEVAMI
41
41|69
Bu hafta bazı fedakarlıklar ve sevgi dolu yaklaşımlar hem sevgide hem de çocuk konularında devrede olabilir. Onları kendinizden daha fazla düşünebilirsiniz. Cuma günü özellikle geri planda durduğunuz işlerinizde güzel, kalıcı adımlar atılabilir. Bazı parasal sıkıntılar yaşasanız bile iletişimsel konularda güçlü insanların desteğini de arkanıza alacaksınız
42
42|69
Cumartesi sabah saatlerinde Boğa burcunda bir Dolunay oluşuyor. Dolunay, sevdiğiniz insanla ilişkinizde zorlanmaları veya bir takım hassaslıkları oluşturabilir. Kendi hayatınıza odaklandığınız bu dönemde, sevgi için adım atabilir, bir ilişkiye başlayabilir veya sevdiğiniz insan için bir takım fedakarlıklarda bulunabilirsiniz.
43
43|69
Şartlar sizin elinizde olmayabilir. Yine bu Cumartesi tansiyonunuza, kalp ritminize dikkat edin. Günlük işler, alacağınız haberler hemen tepki vermenize neden olabilir. İşinize, gücünüze konsantre olmak, işlerinizi tamamlamak sizi rahatlatacak. Pazar günü itibarıyla parasal konularda çözüme dayalı yaklaşımlarınız ön plana çıkmaya başlıyor.
HABERİN DEVAMI
44
44|69
Ticaretle uğraşıyorsanız, önemli bir para işiniz varsa bu konuda anlaşmalar ve görüşmeler devrede olacak. Maddi konulara eğilecek, paranızı değerlendirmek için planlar yapacaksınız. Bu 15 günlük dönemde acele ve düşüncesiz kararlardan uzak durun.
45
45|69
Bu haftabaşında gün içinde dinlenmek veya evinizde miskinlenmek isteyebilirsiniz sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Para gücünüzün iyi olması size kendinizi daha iyi hissettirtecek. Arkadaşlarınızdan duyacaklarınız sizi hareketlendirebilir.
46
46|69
Bu hafta ailenize veya sevdiklerinize yapacağınız yardımlar, fedakarlıklar devrede olacak. Ev ortamlarınızda enerjinizi yüksek ve kuvvetli tutmalısınız. Sosyal çevre bağlantılarınızda arkadaşlarınızın, çevrenizin işinizle ilgili konularda size destek verdiğini göreceksiniz.
HABERİN DEVAMI
47
47|69
Cuma günü parasal konularda güçlü ve etkili insanlarla bir araya gelebilirsiniz ya da işinizde güçlü ve etkili insanlardan destek görebilirsiniz. Cumartesi sabah saatlerinde Boğa burcunda bir Dolunay oluşuyor. Bu dolunayda, işinizde ortaya çıkacak bir takım sorunlar veya hassaslıklar sizi zorlayabilir.
48
48|69
Günlük hayatınızın ritminde hızlanmalar, dengenizi bozabilir. Yine bu dolunayda sağlığınıza çok dikkat edin. Ruh durumunuzda da belli etkiler görülebilir ve her şeyi gözünüzde fazlasıyla büyütebilirsiniz. Sosyal ortamlardaki ilişkileriniz, anlık davranışlarınız ve tepkilerinizle bozulabilir.
49
49|69
Ya da verdiğiniz sözleri tutamayabilir ve bunun sonucunda tepki alabilirsiniz. Hayat sizi her anlamda destekliyor ama sevdiklerinizi ihmal etmeyin. Pazar günü itibarıyla 15 gün boyunca planlarınızı ve projelerinizi konuşabileceksiniz.
HABERİN DEVAMI
50
50|69
Kendinizi anlatmak, fikirlerinizi insanlara yaymak, önemli görüşmeler ve konuşmalar için harekete geçmek önem kazanacak. İfadenizde rahatlayacaksınız, özel hayatınızda da rahatlamalar ön plana geçecek.
51
51|69
Haftanız iletişime dayalı işlerinizle başlıyor sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Sevdiğiniz arkadaşlarınıza karşı oldukça bonkör ve sevecensiniz. Onlarda sizin güçlü yapınızı seviyorlar. Yakın çevrenizdeki insanları düşünerek hareket etme Bu hafta ön planda olacak.
52
52|69
Yine Bu hafta arkadaşlarınızla olan bağlantılarınızda ve yakın çevrenize karşı fedakar ve anlayışlı olacaksınız. Onlara karşı yumuşak karnınız devrede olabilir. Beklenmedik yerlerden alacağınız destekle Cuma günü kariyer ve iş hayatınızda kalıcı adımlarla ilerleyeceksiniz ya da bu süreçte tanışacağınız insanlar size beklenmedik yardımlar sunabilirler.
HABERİN DEVAMI
53
53|69
Cumartesi sabah saatlerinde Boğa burcunda bir Dolunay oluşuyor. Dolunay, özel hayatınızda bazı hassaslıklara neden olabilir. Sevdiğiniz insana, özel ilişkilerinize daha fazla eğilmelisiniz. Bir yandan da hayatınızda biri yoksa aşk sizi bulabilir.
54
54|69
Bu tür durumlara hazırlıklı olun ve kendinizi kontrol altında tutmaya çalışın. Çocuğunuz varsa bu konular da gündemde olcağı için sıkışık bir program içerisine girebilirsiniz. Bir yandan da Bu Cumartesi anne-baba arasındaki çekişmeler, anlaşmazlıklar, sıkılganlıklar devreye girebilir ve siz, her iki taraf arasında kalabilirsiniz.
55
55|69
Göz önündeki ortamlarda, iş hayatınızda şansınızı çok zorlamayın. Pazar günü itibarıyla kalabalıklardan uzaklaşıp kendi düşüncelerinizle baş başa kalmak isteyeceksiniz. 15 Gün boyunca yalnız çalışmak bu dönemde size daha avantajlı sonuçlar getirebilir.
HABERİN DEVAMI
56
56|69
Bunu bir hazırlık dönemi, planlarınızı oturtma dönemi olarak düşünün, plan ve projelerinizi gözden geçirin. Önemli sırlarınızı kimseyle paylaşmayın, arkanızdan konuşmalar artabilir.
57
57|69
Bu haftabaşında sahip olduklarınız ve olacaklarınız sizi yakından ilgilendirebilir sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Başka insanlara yardımcı olmak ve güçlü yapınızla hareket etmek isteyeceksiniz. Herkes sizden etkileniyor, bunun farkındasınız ama kendi içinizdeki ikilemler, kararsızlıklar sizi yorabilir.
58
58|69
Bu hafta toplumsal konularda yardımseverliğiniz, fedakarlıklarınız önem kazanıyor. Yapılması gereken işlerinizde enerjinizi bir türlü istediğiniz gibi toplayamayabilirsiniz ama takım ruhunuz ve bağlantılarınız sayesinde iş hayatınızda güzel gelişmeler karşınıza çıkabilir.
HABERİN DEVAMI
59
59|69
Cuma günü seyahat, yabancılarla yapılacak işler, eğitim, hukuk konularında geleceğe yönelik adımlarınızı hızlandıracaksınız ve bu adımlardan da faydalanacaksınız.
60
60|69
Cumartesi sabah saatlerinde Boğa burcunda bir Dolunay oluşuyor. Ailenize bu aralar ilgi göstermek zorunda olduğunuzu da biliyorsunuz. Fakat iş yoğunluğunuz bir türlü sizi bırakmıyor.
61
61|69
Yoğun iş trafiği ile ailenize göstermeniz gereken ilgi sürekli çakışıyor. Bu dönemde her iki taraf arasında dengeleri iyi kurmalısınız. Yine bu Cumartesi fikirsel olarak ilişkilerinizde çabuk sıkılmalar, davranış değişiklikleri, anlık verilecek kararlar sizi zorlayabilir.
HABERİN DEVAMI
62
62|69
Düşüncelerinizdeki gelgitleri ve sıkılganlıkların yakın çevre ilişkilerinizi etkilemesine izin vermeyin. Pazar günü itibarıyla işiniz yüzünden kalabalık ortamlarda olmak durumunda kalacaksınız ama fırsat bulduğunuz zaman hemen evinize koşup dinlenme, biraz yalnız kalma, pilinizi şarj etme arzusunda olacaksınız.
63
63|69
Önünüzdeki 15 gün boyunca sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla yapacağınız planlar devrede olabilir. Davetler organizasyonlar, aktiviteler hızlanıyor.
64
64|69
Haftaya duygusal kararlarla başlıyorsunuz sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Güzel planlarınızı yakın çevrenizdeki güçlü insanlardan alacağınız güzel tekliflerle ortaya koyacaksınız. Bu haftabaşı, eğlenmek ve hayatın tadını çıkarmak isteyeceksiniz.
HABERİN DEVAMI
65
65|69
Yine bu hafta uzakta bulunan akrabalarınız ve daha az gördüğünüz insanlara karşı fedakar ve yardımsever etkileriniz devreye girmeye başlıyor. Parasal konularda maddi olanaklarınızı iş konularına rahatlıkla aktarabilir ve başka insanlardan destek görebilirsiniz.
66
66|69
Bu Cuma günü işinizde tahsil edemediğiniz bir alacak varsa ya da bir para işiniz varsa bu işinizi de kolaylıkla halledebilirsiniz. Cumartesi sabah saatlerinde Boğa burcunda bir Dolunay oluşuyor. Dolunay, gündeminizi epeyce kurcalayacak.
67
67|69
Hatta kendinizi bir süre huzursuz hissedebilirsiniz. Önemli işleriniz, yakın çevrenizdeki insanların sorumlulukları ve işleri nedeniyle zora girebilir. Siz olaylara geniş açıdan bakmak isterken, daha sınırlı konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
68
68|69
Her iki taraf arasında dengeyi sağlayabilirseniz bu dolunaydan fayda sağlayabilirsiniz. Yine bu Cumartesi maddi konularda çok farklı ve değişik hareket etmek isteyebilir ve harcamalarınızı kafanıza göre yapabilirsiniz. Özel ilişkilerinizde olaylara tek yönlü bakış açınızı biraz daha esnetmeye çalışın.
69
69|69
Pazar günü itibarıyla kariyeriniz ve iş hayatınızda konuşma ve görüşmeleriniz hızlanıyor. Birden fazla işle uğraşmak önem kazanabilir. Bir arada olduğunuz, iş yaptığınız insanlarla iletişiminiz artmaya başlıyor. Tanıştığınız insanlar kariyerinizde etkili olabilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.