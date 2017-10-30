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30 Ekim-05 Kasım 2017 haftalık burç yorumları

30 Ekim 2017 Pazartesi, 00:19:49 | Güncelleme: 00:33:03 HABERTURK.COM

Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 30 Ekim-05 Kasım haftası burç yorumunuz...

  • 1 30 Ekim-05 Kasım 2017 haftalık burç yorumları
    1 | 69

    Çevrenizdeki insanlara işleri konusunda yardım etmeniz sizi mutlu edeken bir yandan da kendi hayatınız için önemli kararlar almak arzusunda olabilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar.

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  • 2 30 Ekim-05 Kasım 2017 haftalık burç yorumları
    2 | 69

    Bu haftabaşı geçmiş değerlendirmeleriniz ön planda olacak. Olaylara daha geniş açıdan bakacaksınız. Diğer insanlara maddi manevi yarddım etme isteğiniz bu hafta devrede. Cuma günü ortaklaşa işlerinizde sorumluluklarınızı gelecek planlarınıza taşımak isteyebilirsiniz. 

  • 3 30 Ekim-05 Kasım 2017 haftalık burç yorumları
    3 | 69

    Bir yandan da işinizde aradığınız destekleri bulacaksınız. Cumartesi sabah saatlerinde Boğa burcunda bir Dolunay oluşuyor.Para evinizde oluşan dolunay, parasal konularda sahip olduklarınızı size sorgulatabilir. Elinize bir para geçebilir.

  • 4 30 Ekim-05 Kasım 2017 haftalık burç yorumları
    4 | 69

    Ortaklaşa başladığınız bir işin sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Dolunay zamanı dengeleri korumak, iniş çıkışları kontrol etmek kolay olmadığından, para dengenizi korumaya çalışın. Bir yandan da özel hayatınızda çabuk sıkılmalara, patlamalara ve ilişki kopuşlarına hazır olacaksınız. Kendi hayatınıza yönelik davranışlarınız sevdiğiniz insanın size tepki göstermesini kolaylaştırabilir. 

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  • 5 30 Ekim-05 Kasım 2017 haftalık burç yorumları
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    Pazar günü itibarıyla yurtdışı bağlantılı işler, medya, hukuk, seyahat ve eğitim alanlarınız önem kazanıyor. Yeni insanlarla iletişim içine girmek isteyebilirsiniz. Kariyerinizde ilişkilerinizi doğru bir noktaya taşıyacağınız bir dönem içine giriş yapıyorsunuz.

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