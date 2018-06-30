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25. İstanbul Caz Festivali kapsamında hafta sonunun ilk etkinliği 16.00’da Sakıp Sabancı Müzesi the Seed sahnesinde gerçekleşecek Vitrin Matine: Ercüment Gül Quartet konseri. Panellerle başlayıp konserlerle devam edecek bu etkinlikte, Vitrin’in misafiri delegeler ve yerli sektörden isimler iki farklı panelde Türkiye’deki müzik sektörü ve yerli sahnenin uluslararası arenaya nasıl açılabileceğine dair sohbet edecekler.