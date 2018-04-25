Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Bu isimlerin başında Sosa, Kucka ve Olcay bulunuyor. Kaleci Esteban ve kiralık verilen Ibanez de listede yer alıyor. Bu isimlere “Kendinize kulüp bulun” talimatı verilecek.

Ayrıca kontratı sona erecek olan Durica ve N’Doye’la sözleşme uzatılmayacak. Kaptan Onur ve Burak’a sezon sonunda ‘feda’ teklifi yaparak, ücretlerinde indirim istenecek. Dallas’a dönmek isteyen Castillo’ya da izin verilecek. Bu hamleler gerçekleşirse bütçede toplamda 30 milyon Euro’luk bir artı sağlanacağı hesaplanıyor.

TRABZON İDMANINDA 6 EKSİK

Karadeniz ekibi cumartesi deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Dünkü idmana sakatlıkları bulunan Uğur Demirok, Kamil Ahmet, Onur Kıvrak, Castillo ve Abdulkadir Ömür ile izinli olan Olcay Şahan katılmadı.