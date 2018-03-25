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Girişimci Ceylan, ürettiği yumurtaların diğerlerinden kaliteli olduğunu öne sürerek, "Tavuk ne yerse onu yumurtlar. Yemlerimiz çok kaliteli, kanserojen ya da antibiyotik içeren bir şey yok. Yumurtalarımız taze ve günlüktür. Tavukların içtiği su, dağdaki kaynak sularıdır. Kimse işsizim demesin, arsa ve tarlasını satmasın, üretim yapsın. İş sahamızı kendimiz belirlememiz gerekiyor. Her şeyi devletten beklememek lazım" şeklinde konuştu.