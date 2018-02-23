Çin sigortacılık sektörü düzenleme kurumu yaptığı yazılı açıklamada Anbang'ın yasa ve düzenlemeleri ihlal ettiğini ve "şirketin borç ödeme gücünün ciddi şekilde tehlikeye girebileceğini" belirtti. Açıklamada ayrıntı yer almadı.
Kurum, ayrıca Anbang'ın ana hissedarlarından yönetim kurulu başkanı Wu Xiaohui'nin mali suçlar nedeniyle yargılandığını belirtti.
Yurtdışında yaptığı satın almalarla bilenen ve 30 milyar dolara yakın tutarda şirket ve gayrimenkul satın alan Anbang'ın yöneticisi Wu Haziran ayında tutuklanmıştı.
Bir yıl süreyle el konulan şirket Global Fortune 500 listesinde 139. sırada bulunuyor. Aktiflerinin büyüklüğü ise 310 milyar doları buluyor.
Çin'deki başlıca özel sektör şirketlerinden birine el konulması Komünist Parti'nin finansal riskleri azaltma politikasını sürdürmek için neleri göze alabileceğini gösteriyor ve özel şirketlere de bir uyarı niteliği taşıyor.
BATMASINA İZİN VERİLEMEYECEK KADAR BÜYÜK
Devleti el koyma kararını neden şimdi aldığı ise henüz bilinmiyor. Sigortacılık sektöründen üç kaynak, Anbang'ın bir süredir hükümetin hedefinde olduğunu, ancak bunun şirketin finansal sistem için yarattığı risklerden ziyade Anbang'a özel sebeplerden kaynaklandığını ifade etti.
Düzenleyici kurumdan konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak ise Wu'nun tutuklanmasından beri şirketi pratikte devletin yönettiğini, Wu hakkındaki soruşturmanın sona yaklaşmasıyla el koyma kararının alındığını ifade etti.
Düzenleyici kurum ile çalışan Pekinli bir avukat ise Anbang'ın "gölge bankacılık" olarak adlandırılan bireysel müşteri ürünlerinin satışından kaynaklanan mali yükümlülüklerinin çok artması nedeniyle geçen yıldan bu yana şirketin yakından izlendiğini ifade etti.
Avukat, "(Anbang) grubu bir anlamda batmasına izin verilemeyecek kadar büyüdü" dedi.
Başkanlık Süiti
WALDORF - ASTORIA OTELİ DE ÇİN DEVLETİNE GEÇTİ
En az 1 sene sürecek el koyma nedeniyle dünyaca ünlü Waldorf Astoria oteli de Pekin yönetiminde geçmiş oldu. New York’ta dönemin en büyük emlak baronu olan Alman asıllı Astor ailesi tarafından köylerinin isminden esinlenerek 5. caddede iki otel kurmuştu. Bir koridorla bağlanan iki otel Waldorf = Astoria olarak anılmış ve her odada zamanın şartlarının ötesinde olan telefon bulunması, sıcak su verilebilmesiyle soyluların, kraliyet ailelerinin ve milyonerlerin vazgeçilmezi haline dönüştü.
Oteller 1929 yılında Empire State Binası için satıldı ve mevcut 47 katlı otel 1931 yılında açıldı. Bir dönem dünyanın en uzun oteli unvanına sahip Waldorf - Astoria New York, siyasi simalara da ev sahipliği yapıyor. BM binasına yakın olması nedeniyle pek çok toplantının merkezi olan otel 2015 yılına dek ABD başkanlarını da New York şehri ziyaretlerinde 42. katta ağırlıyordu.
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